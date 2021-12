Koronavírus-járvány

Új eszköz segítségével szüntették meg a koronavírus fertőzőképességét Pécsen

Emellett a kutatók a koronavírus elleni vakcinák teszteléséhez egy olyan új rendszer kialakítására is törekszenek, amellyel később a vakcinák hatásossága egyértelműen nyomon követhetővé válhat.

A koronavírus fehérjéinek károsítása nélkül sikeresen szüntették meg a világjárványt okozó kórokozó wuhani és delta variánsának fertőzőképességét pécsi kutatók saját fejlesztésű eszközük segítségével, ezzel szélesebb körben válik kutathatóvá a megbetegedés kórokozója - közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a Virológiai Nemzeti Laboratórium és a RoLink Biotechnology Kft. kutatói a pécsi Szentágothai János Kutatóközpontban saját fejlesztésű UV-kamrában határozták meg azt az UV-C besugárzási dózist, amely megszünteti a vírus fertőzőképességét úgy, hogy a vírus fehérjéit nem károsítja.



Az egyetem azt írta, az eredmény új lehetőségeket nyit a Covid-kutatásokban, hiszen az által számos, eddig nem használt vizsgálati módszerrel tanulmányozhatóvá válik a kórokozó, és "az eredmények remek alapot adhatnak a megbetegedéshez köthető klinikai diagnosztikai és vakcinahatékonysági vizsgálatokhoz is.



Kitértek arra, hogy a kutatásokat a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázatán elnyert csaknem 130 millió forintos támogatás teszi lehetővé.



E projekt keretein belül a szakemberek olyan kísérletes vizsgálatokat is terveznek, amelyek segítségével a koronavírus-fertőzésen átesett betegek vérplazmái közül ki lehet válogatni a súlyos állapotú betegek gyógyításához a hatásos készítményeket.



