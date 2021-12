Tudomány

A világ első 3D-nyomtatott szeme a digitális protézisekre összpontosítja a figyelmet

Az ígéretek szerint a protézis kifejlesztéséhez szükséges idő felére csökken, ráadásul valósághűbb is, mint más alternatívák.



Steve Verze egy 47 éves hackney-i mérnök, akinek 20 éves kora óta szüksége volt szemprotézisre. A múlt héten végre megkaphatta..



"Amikor kimegyek otthonról, gyakran vetek egy második pillantást a tükörbe, és nem tetszett, amit láttam" - mondta Verze egy sajtóközleményben. "Ez az új szem fantasztikusan néz ki, és mivel a 3D-s digitális nyomtatási technológián alapul, csak egyre jobb és jobb lesz."



A normál műszemeknél a szivárványhártyát kézzel festik fel egy korongra, amelyet aztán behelyeznek a szemgödörbe. Mivel azonban a szem a lélek ablakai, a fény a korongról visszaverődik, ahelyett, hogy a természetes íriszhez hasonlóan a teljes mélységig hatolna, csak még inkább elárulja a szemet.



Emellett a 3D nyomtatott szemek sokkal kevésbé invazívak, mivel az előkészítésük mindössze három hetet vesz igénybe, szemben a normál hat héttel. A hagyományos szemprotézis elkészítéséhez fizikai lenyomatot kell készíteni a szemgödörről, a 3D nyomtatónak viszont csak egy digitális szkennelésre van szüksége, ami nemcsak tisztább és gyorsabb, de pontosabb is.



Verze funkcionális szemét is beszkennelték, hogy a részletek a kettő között azonosak legyenek.



Mandeep Sagoo, a Moorsfields Szemkórház klinikai vezető professzora, ahol az eljárásra sor került, elmondta: "Reméljük, hogy a közelgő klinikai vizsgálat szilárd bizonyítékokkal szolgál majd ennek az új technológiának az értékéről, és megmutatja, hogy milyen különbséget jelent a betegek számára".



A 3D nyomtatás egyfajta forradalmat jelentett a protézisek világában, az okos gépeket különösen gyakran használják állatok, például teknősök, kutyák és kacsák, sőt még egy tukán végtagjainak olcsó és gyors pótlására.