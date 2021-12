Tudomány

A világ legnagyobb műanyagszennyezője az Egyesült Államok

Az amerikai szövetségi kormánynak szerdán átadott tanulmány szerint az olcsó, sokoldalúan felhasználható műanyagok megjelenése "bármerre is nézünk, a műanyaghulladék világméretű özönét eredményezte", a tengerbe dobott és a vízi élővilágot fenyegető, eldobható műanyagok legnagyobb része mögött az Egyesült Államok áll.



Az 1960-as évek óta meredeken emelkedik a műanyagszemét mennyisége az Egyesült Államokban, a legfrissebb adatok szerint évente 42 millió tonnára rúg, ami lakosonként 130 kilogrammot jelent - olvasható a The Guardian brit napilap online kiadásában.



Ez nagyjából kétszerese a kínai plasztikhulladéknak, és több mint az Európai Unió - az adatközlés idején - 28 államának összes műanyagszemete együtt véve.



Az újrahasznosítás infrastruktúrája nem tud lépést tartani az amerikai műanyagtermelés növekedésével. A műanyag szemét - köztük palackok, szívószálak, csomagolóanyagok - eldobálása, a hulladéklerakás és a lerakótelepek nem megfelelő használata miatt évente akár 2,2 millió tonna műanyag is kerülhet a környezetbe a jelentés szerint.



A szemét nyomon követésének hiányzó adatai miatt valódi mennyiség még ennél is jelentősebb lehet. A műanyag nagy része a folyóvizeken keresztül az óceánokba kerül.



A világon évente legalább 8,8 millió tonna műanyagszemét jut az óceánokba, ami annyi, mintha minden egyes percben egy szeméttel teli kukásautó üríteni a terhét a sós vízbe. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a mennyiség 2030-ra évente 53 millió tonnára ugorhat, ami durván a világ óceánjaiból évente kifogott halmennyiség súlyának fele.



Az Egyesült Államok kongresszusa által a nemzeti tudományos, műszaki és orvostudományi akadémiáknak megrendelt jelentést a Margaret Spring (Monterey Bay Aquarium) vezette szakértői csoport állította össze.



A bizottság azt ajánlja, a jövő év végéig készítsék el az új nemzeti stratégiát, amelynek a - különösen az újrafelhasználásra alkalmatlan - műanyag gyártásának visszaszorítására kell törekednie.