Koronavírus-járvány

Kínai tudósok szerint minden Covid-változatot semlegesítő antitestet találtak

Kínai tudósok azt állítják, hogy izoláltak egy olyan antitestet, amely hatékonyan semlegesíti a Covid-19 összes törzsét, mind laboratóriumi, mind élő szervezeten végzett kísérletekre hivatkozva.



Egy kedden közzétett tanulmányban különböző intézmények, köztük a kvangcsoui Sun Yat-sen Egyetem és a hangcsoui Zhejiang Egyetem kínai tudósai azt állítják, hogy megvan a csodaszer a Covid-19 világjárvány ellen.



A szerzők azt állítják, hogy a 35B5 monoklonális antitestről mind in vitro (laboratóriumi vagy kémcsőben végzett kísérlet), mind in vivo (élő szervezeten végzett) vizsgálatokban kimutatták, hogy semlegesíti a vad típusú (mutációk nélküli) Covid-19-et, valamint az aggályos változatokat (VOC). Az in vivo vizsgálatokat humanizált egereken végezték.



A tudósok megjegyezték, hogy az antitest az erősen mutálódott Delta-változatra is hat, amely az év eleji indiai felbukkanása óta világszerte halálos fertőzési hullámokért felelős.



"A 35B5 úgy semlegesíti a SARS-CoV-2-t [Covid-19], hogy egy olyan egyedi epitópot [az antigénmolekula része, amelyhez az antitest kötődik] céloz meg, amely elkerüli az uralkodó mutációs helyeket" - magyarázza a tanulmány. Más szóval, a 35B5 a vírus egy olyan egyedi részét célozza meg, amely nem változik a mutációs folyamat során.



Azáltal, hogy a vírus olyan részét célozza meg, amelyet nem befolyásolnak a keringő mutációk, a 35B5 antitest "pán-neutralizáló hatékonyságot" mutatott több törzs esetében. A tudósok szerint ezeket az eredményeket "ki lehetne használni egy univerzális SARS-CoV-2 [Covid-19] vakcina racionális tervezéséhez".



Az antigénnek a 35B5 antitest által megcélzott része az Omicron változatban is jelen van, jegyzik meg a kutatók.



A kutatás különösen értékesnek bizonyulhat az Omicron terjedése közepette, amely erősen mutálódott. A vezetők és a tudósok világszerte aggódnak, hogy a mutáns vírus kikerülheti a vakcina által kiváltott immunitást és a korábbi fertőzés során szerzett védettséget.