Koronavírus-járvány

Az Ebolához hasonlóan halálos Covid-változatra figyelmeztet a vezető orvos

A Covid-19 vírus további mutációi egy olyan új törzset hozhatnak létre, amely fertőző, mint a Delta és olyan halálos, mint az Ebola vírus. Ez az orvosi világszövetség legfrissebb figyelmeztetése.



Frank Ulrich Montgomery, az orvosok világszervezetének, a World Medical Association (WMA) elnöke szombaton osztotta meg félelmeit a német Funke médiacsoport lapjaival. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy "ne adjunk esélyt" a vírusnak a további mutációra. Ennek érdekében lehet, hogy még évekig "oltani kell a világot" - mondta Montgomery.



Az Ebola-vírust, amelynek az emberekre gyakorolt szörnyű hatásait egy új covid törzs is elérheti, ahogy arra a VMA elnöke figyelmeztet, először 1976-ban fedezték fel Dél-Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi leghalálosabb járvány 2014 és 2016 között tört ki Nyugat-Afrikában, több mint 11 ezer emberéletet követelve. A vírus okozta betegség súlyos lázzal és belső vérzéssel jár, az Egészségügyi Világszervezet szerint az átlagos halálozási arány körülbelül 50 százalékos. Egyes ismert törzsek azonban az esetek ijesztő 90%-ában halálhoz vezettek.



Amikor a hazájában, Németországban kialakult helyzetről kérdezték, Montgomery arra figyelmeztetett, hogy a Covid-fertőzések száma az elkövetkező tíz napban valószínűleg megduplázódik. Szigorúbb intézkedések bevezetésére szólított fel az országban, sürgette a hatóságokat, hogy zárjanak be minden karácsonyi piacot, és tiltsák be az ünnepségeket, valamint a tűzijátékokat. Ha pedig a Covid negyedik hulláma továbbra sem csillapodik, országos üzletbezárásokra és zárlatokra lehet szükség - jósolta a tudós. A most meghozott intézkedéseknek csak két hét múlva lesz kézzelfogható hatásuk, és az oltási kampánnyal együtt akár hat hét is lehet a késedelem - mutatott rá.



A borús előrejelzések az új Omicron törzs dél-afrikai felfedezése után érkeztek. Pénteken az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is "aggodalomra okot adó változatnak" minősítette az Omicron-t. Bár a tudósok még mindig tanulmányozzák az új törzset, máris olyan félelmeknek adtak hangot, hogy az erősen mutálódott Covid-változat fertőzőbb lehet, mint elődei.