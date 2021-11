Két hegyi gorilla született a kongói Virunga Nemzeti Parkban.



A parkban élő Wilunula-családban egy hím, a Humba-családban egy nőstény született november 15-én - közölte Twitter-oldalán a park.



Velük együtt január óta 16 hegyi gorilla született a területen - írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő portál.



A hegyi gorillák populációja az elmúlt 40 évben megötszöröződött. Három országban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában és Ruandában él a faj.



A park becslései szerint számuk az év közepén 350-re nőtt. 1981-ben csupán 58 hegyi gorilla élt a területen, 2000-ben egyedszámuk 131-re, 2010-ben már 201-re emelkedett. 2016-ban már 286-an voltak.



A populációt bár sikerült megnövelni, a park közlése szerint ez jelentős költségekkel jár, és a hegyi gorillák életét megnehezítő ökológiai kihívások továbbra is hatalmasak a területen a nagy népsűrűség, a szegénység és a politikai instabilitás miatt. A régióban fegyveres csapatok portyáznak, melyek a helyi populációra vadásznak.



A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2018 novemberében a faj besorolását a súlyosan veszélyeztetettről veszélyeztetettre enyhítette.



A hegyi gorilla (Gorilla beringei beringei), amely a keleti gorilla három alfajának egyike, Közép-Afrikában él két régióban, két csoportban, az egyik a Virunga-hegységben négy nemzeti park területén, köztük a Virunga Nemzeti Parkban. A vadon élő hegyi gorillák számát 1000 körülire teszik.



A hegyi gorillának hosszabb és sötétebb szőrzete van, mint más gorillafajoknak, így olyan területeken is megél, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyed, így például Virunga-hegység 2200-4300 méter magasságon fekvő erdeiben. Több időt tölt a talajon, mint bármely más főemlős, lába hasonlít az emberére. Arcán, tenyerén és talpán nincs szőr, az idősebb hímeknek a mellkasa is csupasz.

We're extremely pleased to announce a new birth within the Humba family. On November 15th, the 19-year-old female Kanyalire gave birth to a female baby. This is the first birth within the Humba family this year, the family now has 15 individuals. pic.twitter.com/rBOqKoiXMN