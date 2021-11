Tudomány

Az egyik legjelentősebb német gazdasági díjat kapta a BioNTech csapata, benne Karikó Katalin

A BioNTech cég csapata kapta az idei Deutscher Zukunftspreis (Német Jövő Díja) kitüntetést a világ első Covid-19-ellenes vakcinájáért, "az orvostudományban új korszakot nyitó" mRNS-technológiáért, amely Karikó Katalin felfedezésein alapul.



A további kutatómunka támogatására szolgáló 250 ezer euró (91 millió forint) pénzjutalommal járó kitüntetést Frank-Walter Steinmeier német köztársasági elnök adta át szerda este Berlinben a mainzi biotechnológiai cég négy vezetőjének, a három alapítónak (Özlem Türeci, Ugur Sahin, Christoph Huber) és az alelnöknek, a biokémikus Karikó Katalinnak.



A "mély ismeretekre és évtizedes immunterápiai tapasztalatokra támaszkodó csapatnak példátlanul rövid időn belül sikerült kifejlesztenie, és az elvégzett vizsgálatok alapján jóváhagyatnia a Covid-19 elleni oltóanyagot" - hangsúlyozta a német államfő.



Biztonságos és hatékony oltóanyag kifejlesztésével a Biontech kutatói világszerte vélhetően emberek millióit mentették meg a haláltól és egy súlyos lefolyású betegségtől - mondta a ceremónián a dpa tudósítása szerint Anja Karliczek német kutatási miniszter.



"Kutatásunk azzal a motivációval indult, hogy segítsünk rákos betegeken, és most elkötelezettek vagyunk az emberiség megsegítése mellett" - mondta a díjátadón Ugur Sahin, aki a mainzi csoport szóvivőjeként mutatta be az "mRNS-vakcinák az emberiség számára - az első Covid-19 oltóanyag, mint egy új korszak kezdete az orvostudományban" elnevezésű projektjüket.



Az 1997 óta odaítélt, főleg vállalatok és alapítványok által szponzorált Deutscher Zukunftspreis nemcsak innovatív, hanem egyszersmind piacképes, kifejlesztett terméket jutalmaz. Már a jelölést is magas kitüntetésnek tartják kutatói körökben.



Karikó Katalin a BioNTech-alapító orvosházaspárral és más kutatókkal együtt nyerte el korábban a William B. Coley-díjat, az Asztúria Hercegnője Díjat, a Novo Nordisk-díjat, a Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedler-díjat. A Szegedi Tudományegyetem összesítése szerint Karikó Katalin, az SZTE díszdoktora és alumnája - egyedül vagy másokkal együtt - már több mint félszáz kitüntetést kapott kutatásaiért.