Csökkenti az agyi tevékenységet a légszennyezettség

Negatívan hat az agyműködésre a légszennyezettségnek való rövid ideig tartó kitettség - állapították meg ausztrál kutatók.



A National Bureau of Economic Research című tudományos folyóiratban kedden bemutatott tanulmány elkészítéséhez az agyat tréningező telefonos applikáció, a Luminosity adatait használták a tudósok, így mérték a felnőttek teljesítményét, akik a levegőben lévő változó mértékű szállópornak (PM2.5) voltak kitéve.



"Arra jutottunk, hogy a közepesen magas szintű szállópor hatására csaknem hat pontot veszítettek az elérhető százból" - mondta Andrea La Nauze, a UQ vezető kutatója. Kiemelte, hogy bár a PM2.5 hosszútávú egészségügyi hatásait széles körben vizsgálják, ez az első alkalom, hogy arra voltak kíváncsiak, milyen azonnali hatása van a kognitív képességekre.



A vizsgált játékok hét kognitív funkciót céloztak meg: a memóriát, a verbális képességeket, a figyelmet, rugalmasságot, a matematikai képességeket, a gyorsaságot és a problémamegoldó képességet.



Leginkább az 50 év alattiaknál jelentkezett a légszennyezettség hatása.



"Valójában ha 30 év alatti vagy és ilyen mértékű légszennyezettségnek vagy kitéve, a kognitív képességeid olyan mértékben csökkennek, mintha 15 évet öregednél" - hangoztatta La Nauze.



A kutatás új fényt vet a klímaváltozás gazdasági hatására, hiszen a légszennyezettséget összekapcsolja a dolgozók termelékenységével.



Az eredmények szerint már a köbméterenkénti 25 mikrogramm PM2.5 is csökkenti a kognitív teljesítőképességet. Ennyit termelnek a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbakká és súlyosabbakká váló bozóttüzek is, de az ausztrál városoknak a PM2.5 szintje elérheti akár a 150 mikrogramm per köbmétert is.