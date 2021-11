Tudomány

Túlélte az kaliforniai tüzeket Észak-Amerika egyik legveszélyeztetettebb emlőse

2021.11.17 07:20 MTI

Túlélte a nyáron tombolt kaliforniai erdő- és bozóttüzeket Észak-Amerikai egyik legveszélyeztetettebb emlőse, a Sierra Nevada-i vörösróka - közölték vadvédelmi illetékesek.



Az apró róka, amely a Sierra Nevada magas csúcsain, valamint a Kalifornia és Oregon államban húzódó Cascade-hegység déli térségében él, a világ egyik legritkább emlőse. Populációjának méretét ugyan nem ismerik a szakemberek, akik azt feltételezik, hogy már csak néhány tucatnyi, becslések szerint 18-39 egyed él a Sonora-hágó, az északi Yosemite és Mono Creek térségében.



Kaliforniai vadvédelmi szakemberek szerint kevesebb mint 15 egyed él a Lassen Vulkanikus Nemzeti Parkban és Nemzeti Erdőben és térségében, ahol a nyári tűzvészek majdnem egymillió hektárnyi területet emésztettek fel.



1980-ban az állatot a veszélyeztetett fajnak nyilvánították Kaliforniában és idén nyáron szövetségi védelmet is kapott a veszélyeztetett fajokról szóló törvény értelmében.



A rókák számára nem ismeretlen a tűz, jól alkalmazkodnak a szezonális tüzekhez. Képesek elbújni előlük vagy elhagyni ideiglenesen területüket, ám amikor több tűz egyre gyorsabban és forróbban pusztít és a magaslatokra is felcsap, mint történt az elmúlt években, a szakemberek aggódtak azért, hogy nem lesznek képesek elmenekülni - olvasható a Los Angeles Times napilapban.



2018-tól a kutatók számos egyedet elláttak műholdas követővel. Ezeknek a jelzései alapján legalább négy egyedről már megállapították, hogy túlélték a hatalmas pusztítást.



Az egyedek egyike a Tule nevű nőstény, amely legalább két kölykét gondozta, amikor a nemzeti erdő vadonját az erdőtűz fenyegette.



A nyomkövető azt jelezte, hogy Tule északra vándorolt, amikor a tűz elérte élőhelye körzetét, majd visszatért, amikor eloltották a lángokat - mondta Jennifer Carlson, a kaliforniai hal- és vadvédelmi szolgálat környezetkutatója.



Carlson szerint jó esély van arra, hogy a rókakölykök is télélték. Ha nem, akkor "valószínű, hogy Tule mozgástere jóval nagyobb térségre terjedt volna ki" - magyarázta a biológus.



Három másik társáról is kiderült, hogy életben vannak a nemzeti park mintegy kétharmadát felemésztő tűz után. Az viszont nem biztos, hogy kölykeik életben vannak, a szakemberek még nem tudták megszemlélni a legégett térséget.



Nevük ellenére a rókák nem mind vörösek. Van köztük fekete és vörösesbarna. A sűrű sző a talpukon lehetővé teszi, hogy a mély hóban is biztonságosan mozogjanak. Nyáron akár ötezer méter magasra is felmerészkednek, télen 2500 méterre. Egész évben aktívak, kistestű emlősökön, néha rovarokon és bogyós gyümölcsökön élnek.