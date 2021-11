Űrkutatás

A Holdon 8 milliárd ember számára elegendő oxigén van a tudósok szerint

A Hold légköre nem tartalmaz elég oxigént az emberi élethez, de a bolygó sziklás felső rétege alatt van elég a gázból ahhoz, hogy nyolcmilliárd ember élete 100 ezer évig fennmaradjon - állítja egy neves tudós.



John Grant, az ausztráliai Southern Cross University talajtani tanszékének oktatója a The Conversation című lapban e héten megjelent írásában kifejtette, hogy a Holdon sok olyan ásványi anyag található, amelyek oxigént kötnek.



Grant azt állítja, hogy még ha figyelmen kívül hagyjuk is a mély, kemény kőzetekben megkötött oxigént, a Hold könnyen hozzáférhető regolitja - a sziklás felső réteg - nyolcmilliárd ember számára is elegendő oxigént tartalmazhatna ahhoz, hogy 100 ezer évig éljenek.



A tudós számítása azon az elképzelésen alapul, hogy az embereknek napi 800 g oxigénre van szükségük a túléléshez, és a regolit mintegy 10 méter mélyen van. Emellett a Hold regolitja 45%-ban oxigénből áll, amely szorosan kötődik az olyan ásványi anyagokhoz, mint a szilícium-dioxid, az alumínium, a vas- és magnézium-oxidok.



Sajnos, bár a kőzetek nem lélegezhetők, a hatalmas mennyiségű oxigén kivonása belőlük egyszerű folyamat. "De van egy bökkenő: nagyon energiaigényes. Ahhoz, hogy fenntartható legyen, napenergiával vagy más, a Holdon elérhető energiaforrásokkal kellene támogatni" - jegyzi meg Grant.



Grant cikke azt követően jelent meg, hogy az Ausztrál Űrügynökség és a NASA októberben megállapodást írt alá egy rover Holdra küldéséről, amelynek célja a holdi kőzetek összegyűjtése és a belőlük való belélegezhető oxigén kinyerésének megkísérlése.



A tudós azt is megjegyezte, hogy egy belga start-up cég kísérleti reaktorokat fejlesztett ki az oxigén elektrolízissel történő előállításának folyamatát javító eljárásra. Az új technológiát 2025-re küldhetik a Holdra az Európai Űrügynökség in-situ (helyszíni) erőforrás-hasznosítási missziójának részeként.