Tudomány

Ősi tömegsírt tártak fel egy perui ásatáson

Huszonöt ember maradványait találták meg az ősi perui romvárosban, Chan Chanban folyó ásatáson perui régészek - írta csütörtökön a BBC News.



A csontvázakat egy kis, tíz négyzetméternyi területen tárták fel az egykori csimu birodalom központjában. Egykor a csimu királyság uralkodott a mai Peru túlnyomó részén. A birodalom a 15. században élte virágkorát, mielőtt az inkák legyőzték volna.



Chan Chan, ahol a tömegsírt felfedezték, a prekolumbiánus Amerika legnagyobb, vályogból épített fellegvára volt. A szakértők szerint a tömegsír temetkezési hely lehetett, ahol a királyság előkelőségeit helyezték örök nyugalomra.



Sinthya Cueva régész a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a maradványok többsége fiatal nőké, egyikük sem volt 30 évesnél idősebb.



A csimu birodalomban emberáldozatokat is bemutattak, gyermekeket is áldoztak, de Jorge Meneses Bartra régész szerint nincs bizonyíték arra, hogy a feltárt tömegsírba feláldozottak tetemei kerültek volna. Tudósok fogják megállapítani, hogy mi okozta a halálukat.



Meneses elmondta: az egyik csontváz helyzetéből arra következtettek, hogy azt az embert nem sokkal a halála után temették el, míg a többi csontot a természeti elemek kifehérítették, és össze is keveredtek, ami arra utal, hogy később kerültek a sírhelyre.



Cueva szerint az utóbbi arra utal, hogy a csimu birodalomban gondozták a szeretteik maradványait, és át is költöztették azokat. A testeket ülő helyzetben több réteg szövetbe burkolták, az első pamutból, a második pedig növényi anyagból volt. A sírban a helyi híradások szerint csaknem 50 darab kerámiát is találtak.