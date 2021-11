Tudomány

Boleyn Anna faragott sólymát sikerült azonosítani

A gyönyörű és gazdagon díszített tölgyfafaragás a szakértők szerint rendkívül jó állapotban van, még az eredeti aranyozása és színei is megmaradtak. 2021.11.10 14:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két éve egy aukción 75 fontért (32 ezer forintért) kelt el az az antik, fából faragott madár, amelyről kiderült, hogy Boleyn Anna heraldikai jelképe volt, és mintegy 200 ezer fontot (85 millió forintot) érhet - számolt be róla a The Guardian.



A 16. századi faragott sólyom, VIII. Henrik angol király második feleségének heraldikai jelképe valószínűleg a Hampton Court palotában lévő magánlakosztályát díszítette. A madár akkor tűnhetett el a palotából, amikor a király 1536-ban kivégeztette feleségét, és személyes tárgyait is eltávolíttatta onnan.



A gyönyörű és gazdagon díszített tölgyfafaragás a szakértők szerint rendkívül jó állapotban van, még az eredeti aranyozása és színei is megmaradtak.



A sólymot Paul Fitzsimmons, egy devoni régiségkereskedő szúrta ki egy árverésen, most pedig hosszú távra kölcsönbe adja a Hampton Courtnak.



Tracy Borman, a Tudor-korszakkal foglalkozó történész és a palotát is kezelő Historic Royal Palaces közhasznú szervezet vezető kurátora elmondta, hogy azért olyan izgalmas ez a felfedezés, mert miközben Boleyn Anna volt a legnépszerűbb VIII. Henrik hat felesége közül, mégis ő az, akivel kapcsolatban a legkevesebb tárgyi emlék maradt fenn, mert Henrik megszabadult tőlük.



A tudós szerint Boleyn bukása után feltehetően az egyik híve vitte el és őrizte meg a faragott madarat.



Az idők során valószínűleg a kandalló kormától megfeketedett sólymot, amelynek mérete 20-szor 20,5 centiméter, szakértő restaurálta.



A faragott sólyomról Borman november 18-án megjelenő, a brit monarchia történetét I. Vilmostól II. Erzsébetig bemutató Crown & Sceptre című könyvében is megemlékezik.



Mint írja: "bár Henrik elrendelte, hogy Anna minden nyomát távolítsák el palotáiból, néhányat még ma is látni lehet. Az egyik legkülönlegesebb egy gazdagon díszített sólyom (Anna heraldikai jelvénye), amely egykor a Hampton Courtot díszítette".