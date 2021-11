Megérkezett Új-Zélandra az a kis goda, amelyet az erős szél visszatérített Alaszkába

Állati

Megérkezett Új-Zélandra az a kis goda, amely egyszer már elindult Alaszkából, de 2000 kilométer megtétele után az erős szél miatt visszafordult - írta a The Guardian online kiadása.



A kis godák (Limosa lapponica), vagy maori nyelven kuakák költözésük során akár 11 ezer kilométert repülnek megállás nélkül, ez a madárvilág egyik leghosszabb vándorlása. Azt is mondják róluk, hogy aerodinamikailag olyanok, mint egy "sugárhajtású vadászgép".



Nagyjából 80 ezer kis goda érkezik Új-Zélandra minden évben, a két sziget kikötőibe és más élőhelyeire költöznek. Általában szeptemberben fogadják a madárrajt, idén Nelsonban harangzúgással köszöntötték őket.



Idén a 4BYWW számú jelet viselő nőstény bizonyítottan a leghosszabb utat tette meg, amelyet valaha szárazföldi madár vándorlása során rögzítettek: a 12 220 kilométert nyolc nap és 12 óra alatt tette meg, átlagsebessége óránként 59 kilométer volt.



Egy kifejlett hím - amely a 4BWRB jelű nyomkövetőt viseli - a Csendes-óceán fölött fordult meg, és 57 óra szakadatlan repülés után újra Alaszkában találta magát.



A madár szeptember 11-én indult a Yukon-Kuskokwim folyótorkolattól, a 2000. kilométer táján változtatott irányt, innen 33 óra után ért földet újra Alaszkában - jelentette az új-zélandi környezetvédelmi minisztérium.



Mielőtt újra útra kelt volna, 11 napot töltött Alaszkában. Új-Kaledónia szigetén leszállt, öt hétig pihent, majd elindult Új-Zéland irányába. Végül kedden, alig éjfél után ért földet az Északi-sziget Firth of Thames öblében.