Tudomány

Elolvadt a leghosszabb ideig megmaradó hófolt Nagy-Britanniában

Ismét elolvadt Nagy-Britannia leghosszabb ideig megmaradó hófoltja: a Szfinxnek becézett hókupac a skót felvidéki Cairngorm-hegység egy nevezetessége.



A BBC News által megszólaltatott szakértő, Ian Cameron szerint az olvadást valószínűleg a klímaváltozás okozta. A feljegyzések szerint az elmúlt 300 év alatt csupán nyolcszor olvadt el teljesen a hófolt. Az 1700-as éveket követően 1933-ban jegyezték fel először eltűnését.



Cameron hangsúlyozta, hogy a Szfinx az ország "legtartósabban megmaradó" hófoltja, de mint hozzáfűzte: ez a cím veszélybe került, mert egyre gyakrabban tűnik el. Az utóbbi évek telein kevesebb hó hullik, mint a nyolcvanas vagy akár a kilencvenes években - magyarázta.



A Cairngorm Nemzeti Parkot felügyelő hatóság által megrendelt, tavaly megjelent jelentés is megállapította, hogy a Cairngorm-hegységben 1983-84 tele óta csökken a hótakaró, és kevesebb ideig havazik.



A kutatók arról is beszámoltak, hogy a hatvanas évek óta megfigyelhető a melegebb időjárás, és előreláthatólag a 2080-as években már csak rendkívül kevés hó esik majd vagy egyáltalán nem fog havazni a Cairngorm-hegységben.



Lauren McCallum, egy klímaváltozás ellen küzdő nemzetközi kampánycsoport, a Protect Our Winters (Védjük meg a teleinket) aktivistája hangsúlyozta, hogy Cairngormot és persze a világot is meg kell védeni a további hőmérsékletemelkedéstől. "Az ökoszisztémáink és közösségeink számára egészséges hőmérsékletet kell fenntartanunk a túléléshez" - idézte a BBC News.



A Szfinx egy olyan mélyedésben található, amelyet az utolsó jégkorszakban jég vagy gleccser alakított ki az 1296 méter magas Braeriachon, Nagy-Britannia harmadik legmagasabb hegyén.