Újabb aggasztó tünet: kiderült, mi okozza a 'Covid-lábujjak' kialakulását

A koronavírus-fertőzés egyik különös tünete a kezek és a lábujjak megduzzadása, az utóbbit nevezik Covid-lábujjaknak. 2021.10.28 18:23 ma.hu

A koronavírus-fertőzés hatására a kezek és lábujjak megduzzadását a British Journal of Dermatology tudományos folyóirat szerint a saját immunrendszerünk okozza - írja a Bors.



A felmérésben 50 olyan lábdagadásos beteget vizsgáltak meg, akiknél a fertőzés után jelentkezett a tünet, és 13 személyt, akiknél már korábban is fennállt a probléma.



Az eredmények alapján az 1-es típusú interferon antitest megnövekedett mennyisége felelős a vérduzzanatért, ami a vírus leküzdéséhez egy fontos fehérje a szervezet számára.



Az endothelsejteknek is szerepe van a covid-lábujjak kialakulásában, amelyek az immunrendszer jelintegrátoraként működnek, a gyulladásos folyamatot állítják le.