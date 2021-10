Véletlen

Laboratóriumi kísérletben véletlenül 300 kávéval megegyező koffeinadagot adtak a diákoknak

miután egy elrontott laboratóriumi kísérlet során 300 csésze kávénak megfelelő koffeinadagot adtak két diáknak.



A kísérletet a Northumbria Egyetem Egészség- és Élettudományi Karán végezték 2015 márciusában. Az ügy nemrég került a Newcastle-i koronabíróság elé - számolt be róla a Sunderland Echo helyi hírportál.



A 20 éves sporttudományi hallgatók az adag beadása után nagyon hamar "heves" mellékhatásoktól szenvedtek, többek között szédülést, homályos látást, fizikai remegést és szapora szívverést tapasztaltak. Ezután az intenzív osztályra kerültek dialízisre, egy olyan orvosi eljárásra, amelyet a salakanyagok és a felesleges víz eltávolítására használnak a vérből, és amelyet általában csökkent veseműködésű embereknél alkalmaznak. A páros több napig az intenzív osztályon maradt.



Kísérletük célja az volt, hogy teszteljék a koffein hatását a fizikai edzésre. A kísérlet részeként a két férfi narancsléből, vízből és koffeinporból álló oldatot ivott. Zűrzavar keletkezett, mert a laboratóriumban egy mobiltelefon számológépén számolták ki az adagokat, és véletlenül elmozdították a tizedespontot. Az egyetem azt is elmondta, hogy korábban koffeintablettákat használtak az ilyen jellegű kísérletekhez, de az elmúlt években áttértek a tiszta koffeinporra.



A hiba miatt a diákok fejenként 30,7 és 32 gramm koffeint kaptak ahelyett, hogy 0,3 grammot adagoltak volna nekik. Összehasonlításképpen, egy tipikus kávézó főzete körülbelül 0,1 gramm koffeint tartalmaz, és korábban már 18 gramm koffein fogyasztásától is haltak meg emberek.



A Northumbria Egyetem azt mondta a bíróságnak, hogy "mélyen és őszintén sajnálja", és 400 000 font (504 100 dollár) kártérítést kell fizetnie a diákoknak a rendkívül kellemetlen és "életveszélyes" élmény miatt.



A két férfi mindketten súlyvesztést szenvedtek a balhét követően, egyikük pedig rövid távú memóriavesztésről számolt be. Szerencsére mostanra már újra egészségesek.



Az utóbbi években egyre többen használnak koffeinport teljesítményfokozó drogként, hogy mentálisan koncentráltak és élesek maradjanak. Ez a történet emlékeztetőül szolgál arra, hogy a koffeinnel még mindig nem szabad szórakozni, még akkor sem, ha ez a világ kedvenc pszichoaktív drogja.