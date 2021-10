Koronavírus-járvány

A magzat immunrendszerének fejlődését befolyásolja az anya vírussal való fertőzöttsége

A magzat immunrendszerének fejlődését befolyásolja az anya koronavírussal való megfertőződése a várandósság során - állapították meg a brit King's College London kutatói.



A szakértők a Nature Immunology című tudományos lapban bemutatott kutatásuk során olyan babák immunrendszerét vizsgálták, akiknek anyja a terhesség különböző fázisaiban megfertőződött a vírussal - írja a MedicalXpress.com.



Arra jutottak, hogy a fertőzésen a várandósság alatt átesett vagy szüléskor még fertőzött anyáktól születő babáknál magasabb az úgynevezett cirkuláló mediátorok száma, valamint az olyan sejtek százalékos aránya, amelyeknek a fertőzésre adott gyors válaszban van szerepük.



Az immunsejtek mediátorképző képessége megnövekedett azokban a babákban is, akiknek anyja a terhesség korai szakaszában volt fertőzött. Ez arra utal, hogy az anya fertőzöttsége megváltoztatta a baba immunrendszerét.



Azt is megfigyelték, hogy az anyák a placentán keresztül átadják a SARS-CoV-2 vírus elleni antitesteket a magzatnak - ez a passzív immunitás átadása. Ez különösen akkor volt egyértelmű, ha a fertőzés a terhesség elején történt.



"Az adatok rávilágítanak arra, hogy az újszülött immunrendszerére befolyással lehet az anya állapota, még ha a baba nem is fertőződik meg közvetlenül. Ez számos kutatást indíthat el és azt sugallja, hogy az anyára vonatkozó más tényezők is megváltoztathatják a magzat immunrendszerének fejlődését" - fejtette ki Deena Gibbons kutató.



Sarah Gee, a tanulmány vezető szerzője hozzátette: "érdekes lenne tudni, hogy ezen immunváltozások hatására az újszülött a születés utáni fertőzésekre jobb választ tud-e adni".



A kutatók további babákat fognak vizsgálni, hogy megállapítsák, adnak-e egyesek különleges választ a SARS-CoV-2 vírusra. Arra is kíváncsiak, hogyan és milyen tartósan változik meg a babák immunrendszere.