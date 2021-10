Tudomány

Soós Tibor: a fenntartható fejlődést szolgálja az idei kémiai Nobel-díj

A fenntartható fejlődés szempontjából kiemelkedő fontosságúak az idei kémiai Nobel-díjjal elismert tudósok kutatásai - mondta Soós Tibor, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémia Intézetének kutatócsoport vezetője annak kapcsán, hogy az aszimmetrikus organokatalízis kifejlesztéséért Benjamin List német és David MacMillan brit-amerikai tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat.



A kémikus, aki az intézetben működő Organokatalízis Kutatócsoport vezetője, hangsúlyozta: nagy jelentősége van az elismerésnek, hiszen a szerves kémia egyik alapterülete a katalízis, amelynek segítségével megfelelő tulajdonságú, szerkezetű anyagokat tudnak előállítani a vegyészek.



Emlékeztetett rá, hogy sokáig különböző enzimeket vagy fémeket, fémkomplexeket használtak katalizátorként, de 2000-től egy paradigmaváltás következett be List és MacMillan munkásságának köszönhetően. Felismerték, hogy akár kis méretű szerves molekulákat is lehet katalizátorként használni számos aszimmetrikus reakcióban.



Kiemelte, hogy a terület abszolút előfutára Hajós Zoltán volt, aki már 1971-ben leírta, hogy prolinnal, egy egyszerű aminosavval aszimmetrikus reakciókat lehet végrehajtani és ezt különböző szteroidok szintézisében tudta használni. Ez a felismerés akkor nagy visszhangot nem váltott ki, közel 30 év telt el, hogy újra felfedezzék és kibontakoztassák ezt az alapvető katalitikus elvet List és munkatársai. A kicsit több mint két évtizede elindult széleskörű kutatások által új terület formálódott és új lehetőség adódott a szintetikus kémia területén.



Elmondta azt is, hogy a világon az egyik leggyakrabban használt organokatalizátort a kutatócsoportja fejlesztette ki még 2005-ben, amelyet a tonik hatóanyagából, a kininből állították elő. Ennek az olcsó, hatékony és könnyen előállítható katalizátornak több mint ezer alkalmazása ismert jelenleg, s már több gyógyszeripari alkalmazása is van.



Az aszimmetrikus organokatalitikus eljárások nagyon gyorsan megjelentek az ipari termelésben is. Ennek segítségével új gyógyszermolekulákat, agrokémiai hatóanyagokat vagy éppen polimereket állítanak elő - magyarázta. Mint rámutatott, az új elvnek felhasználásának köszönhetően nem csupán hatékonyabb, gazdaságosabb lehet a termelés, de jelentősen csökkenthető a szintetikus eljárások környezeti terhelése is. További, az ipar számára különösen fontos technikai előnyük az, hogy a katalizátorok stabilak és reakciók kivitelezése a korábbi eljárásokhoz képest jelentősen egyszerűbb.

Az organokatalízisnek további nagy potenciálja, hogy felhasználható a gyógyszermolekulák új generációjának előállításában is. "Sokáig síkalkatú aromás vegyületeket szintetizáltak a gyógyszerkémiában és kerülték a sok kiralitással rendelkező 3D-s molekulákat, mert azokat bonyolult volt előállítani. Ezzel az új megközelítéssel azonban egy olyan új, a természetes hatóanyagokhoz hasonló jellegű kémiai tér feltérképezése vált lehetővé, amit eddig klasszikus módszerekkel nem lehetett megtenni" - magyarázta Soós Tibor, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a jövőben például csökkenthető majd az egyes gyógyszerek mellékhatása.



A kémikus kutatócsoportjával jelenleg az organokatalitikus terület egyik igen izgalmas ágával, a frusztrált Lewis sav-bázis párokon alapuló katalizátorrendszerek fejlesztésén foglalkozik, kutatásuk során hidrogén-hidrogén, valamint a szilícium-hidrogén kötés fémmentes aktiválása és annak katalitikus alkalmazása a cél. A kémikus elmondta, hogy leszabadalmaztatott katalizátoraikat az iparban fogják használni, különösen ígéretes lehet alkalmazásuk a fenntartható, precíziós mezőgazdálkodás támogatására, például a természetben is megtalálható feromonok előállítása révén. Így a jövőben a rovar kártevők feromonnal történő gyérítése szélesebb körben lesz majd elérhető és ezáltal kiküszöbölhető, illetve jelentősen csökkenthető az egyéb vegyszerek alkalmazása - mondta Soós Tibor.