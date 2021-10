Tudomány

Névre szóló ülőhelyeket találtak a pergamoni amfiteátrumban

A társadalom elitjének névre szóló ülőhelyeit tárták fel a törökországi Pergamon - ma Bergama - városának amfiteátrumában.



Az ásatások 2018 óta folynak az 1800 éves amfiteátrumban, amely azért olyan vonzó a régészeknek, mert nagyon hasonlít a római Colosseumra (Amphiteatrum Flavium).



A felfedezést a Német Régészeti Intézet és a Berlini Műszaki Egyetem építészeti intézete TransPergMicro projektje részeként tették, amelyet a török kulturális és turisztikai minisztérium is támogat - írta a livescience.com.



Az amfiteátrumban gladiátor- és állatviadalok folytak a Kr. u. 2. században, de kivégzéseket is hajtottak végre, valamint újrajátszottak tengeri ütközeteket. A most feltárt "V.I.P.-zóna" a mai sport- vagy szórakoztató létesítmények több ülőhelyes boxaihoz hasonlít.



A pergamoni amfiteátrum arénája óriási volt, hogy megelőzze a régió többi városát, köztük Epheszoszt és Szmirnát - mondta Felix Pirson, a német Régészeti Intézet igazgatója.



"Fel akarták építeni a római Colosseum mását, amelyet a társadalom minden rétegébe tartozó emberek látogattak. A felső osztályok tagjainak, az előkelő családoknak saját boxaik voltak, a nevüket is bevésték a kőfülkék falába" - magyarázta.



Eddig öt privát boxot tártak fel a pergamoni amfiteátrumban, ahol még folynak a kutatások.



A kutatók figyelmét egy másik részlet is megragadta: latin neveket találtak görög betűkkel leírva. Úgy vélték, lehettek ott olyan emberek Itáliából, akinek saját helyet biztosítottak a pergamoni amfiteátrumban.



Az újonnan feltárt leleteket az izmiri Bergama Múzeumban fogják kiállítani, az ásatások idén fejeződnek be.