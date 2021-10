Tudomány

Ősi kincsre bukkantak Bécs közelében

Háromezer éves aranykincset fedeztek fel a Bécs közelében lévő Ebreichsdorfban. A leletet "európai szintű jelentősége" miatt a műemlékvédelmi hatóság védelem alá helyezte - közölte csütörtökön az osztrák vasúttársaság (ÖBB).



Az ásatást a pottendorfi vasútvonal Bécs Meidling kerületéből Bécsújhely irányába történő kétvágányú bővítése miatt kezdték. A tervek szerint a vonalat 2023 végéig fejezik be.



Christoph Bazil, a hatóság elnöke elmondta: az időszámítás előtt 1000 körüli időkből származó kincsek között aranytálak, aranyspirálok és arannyal átszőtt szövetek maradványai is találhatók.



Ebreichsdorfban 2019 óta folynak az ásatások, melyek során egy késő bronzkorból (i.e. 1300-800 közötti időszakból) származó települést tártak fel szinte teljes kiterjedésében. Összesen 70 ezer négyzetméternyi területet vizsgáltak át, melyen 5000 leletet találtak.



Az egykori lakó-, munka- és raktárépületek feltárt maradványai betekintést engednek a hajdani lakó- és életkörülményekbe.



A tervek szerint a tudományos munka lezárása után a leleteket a Bécsi Természettudományi Múzeumban mutatják be.