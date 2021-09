Állati

Használni tudja az érintőképernyőt, de nem érti a virtuális és a valós közti különbséget egy új-zélandi papagáj

Használni tudja az érintőképernyőt az új-zélandi papagáj, a kea, de nem képes különbséget tenni a virtuális és a való világ képei között - állapították meg az Aucklandi Egyetem kutatói.



A kea (Nestor notabilis) különösen intelligensnek és kíváncsinak ismert új-zélandi madár. A faj arról is hírhedtté vált, hogy előszeretettel támadja meg a hegyekbe látogatók autóinak gumi ablaktörlőit. De azért is cikkeztek róluk, mert turisták táskáiból vittek el dolgokat. A gazdákat pedig a juhok megtámadásával haragították magukra.



Amalia Bastos, Patrick Wood és Alex Taylor kutatók ezúttal arra voltak kíváncsiak, képesek-e különbséget tenni ezek a madarak a valóság és egy számítógép képernyője között. Ehhez több kísérletet végeztek el a christchurchi Willowbank vadrezervátumban élő madarakkal. Eredményeikről a Biology Letters című tudományos lapban számoltak be.



Először megtanították néhány madárnak, hogy mozgassanak tárgyakat a számítógép képernyőjén a nyelvükkel - csőrük keratinból áll, mely nem vezeti az elektromosságot, ezért nem tudja aktiválni az érintőképernyőt - írja a PhysOrg-com tudományos-ismeretterjesztő portál.



Ezután tesztelték, hogy a madarak megértenek-e egy egyszerű játékot: elhelyeztek egy asztalon egy labdát, majd megdöntötték az asztalt, hogy a labda az asztal egyik, vagy a másik oldalán elhelyezett dobozba guruljon. A madárnak ezután meg kellett határoznia, melyik dobozban van a labda. A keák gyorsan és könnyen megértették a játékot.



A kutatók ezt követően a játékot képernyőn is megismételték, a madarak ekkor is könnyedén kiválasztották a megfelelő dobozt.



Amikor azonban a virtuális asztallal és virtuális labdákkal, de a számítógép két oldalán valódi dobozokkal játszottak, a madarak összezavarodtak: nyilvánvalóan azt várták, hogy a labda a virtuális asztalról beleesik a valódi dobozba.



A kutatók megjegyezték: kisbabákkal végzett hasonló játékok alapján kijelenthető, hogy életkortól függetlenül az ember képes megállapítani a különbséget a virtuális és a valódi között.