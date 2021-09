Tudomány

Karikó Katalin és Drew Weissman kapta a Paul Janssen-díjat

A két tudóst azért az alapvető munkáért jutalmazták, amely lehetővé tette a hírvivő RNS (mRNS) használatát a Covid-19 elleni vakcinák kifejlesztésében. 2021.09.29 14:39 MTI

Karikó Katalin és Drew Weissman, a Covid-19-vakcinák fejlesztésének "tudományos szuperhősei" kapták idén a Paul Janssen-díjat - közölte portálján a kitüntetést alapító Johnson & Johnson.



A két tudóst azért az alapvető munkáért jutalmazták, amely lehetővé tette a hírvivő RNS (mRNS) használatát a Covid-19 elleni vakcinák kifejlesztésében, valamint óriási lehetőségeket nyitott más betegségek jövendőbeli védőoltásainak és kezeléseinek kidolgozásához.



Karikó Katalint, a BioNTech alelnökét és Drew Weissmant, a Pennsylvaniai Egyetem professzorát az egész világon elismert tudósokból álló független bizottság választotta a díj 2021-es nyerteséül. 2004-es alapítása óta 19 kutató kapta meg az elismerést, közülük öten kaptak Nobel-díjat.



A Johnson & Johnson a Heurékapillanatok: a vakcinatudomány szuperhősei címmel élő internetes adásban jelentette be a nyerteseket.



Paul Janssen a 20. század egyik legtehetségesebb és legszenvedélyesebb kutatója volt. Több mint 80 gyógyszer felfedezésében és kifejlesztésében játszott szerepet, ezzel életek millióit mentette meg. A gyógyszerek közül négy ma is szerepel az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) alapvető gyógyszereket felsoroló listáján - írták a portálon.



A Paul Janssen orvosbiológiai kutatási díjat a Johnson & Johnson amerikai multinacionális cég Janssen emlékére alapította. A díjjal 200 ezer dollár (61,8 millió forint) jár.