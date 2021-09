Tudomány

Szünetelteti marsjárói földi irányítását a NASA

A bolygók együttállása idején a Napból kilövellt gázok zavarhatják a rádiójeleket, amikor a mérnökök megpróbálnak kommunikálni a marsjárókkal. 2021.09.29 09:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Október közepéig szüneteltetni fogja a kommunikációt a vörös bolygón lévő marsjáróival a NASA a bolygók együttállása miatt, amikor a Nap a Föld és a Mars között tartózkodik - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).



Bár a mérnökök nem fognak utasításokat küldeni, a missziók folytatják az adatgyűjtést a Marson a bolygók együttállása idején is, amely kétévente következik be.



A bolygók együttállása idején a Napból kilövellt gázok zavarhatják a rádiójeleket, amikor a mérnökök megpróbálnak kommunikálni a marsjárókkal. Ez elronthatja az utasításokat és az űreszközök "váratlan magatartását" eredményezheti - közölte a NASA bolygókutató intézete (JPL).



"Bár marsmisszióink nem lesznek olyan tevékenyek ebben a néhány hétben, állapotukat tudatni fogják velünk. Mindegyik misszió kapott tőlünk házi feladatot, amelyet meg kell csinálniuk, amíg nem hallanak felőlünk" - mondta Roy Gladden, az intézet marsi jelfogóhálózatának igazgatója.



A Perseverance és a Curiosity marsjárók jegyezni fogják egyebek között az időjárási és sugárzási adatokat, a kicsiny Ingenuity helikopter pedig jelenlegi landolási helyén marad.



Az InSight marsszonda használni fogja a marsrengéseket érzékelő szeizmométerét.



A NASA Mars körül keringő szondái, az Odyssey, a Mars Reconnaissance Orbiter és a MAVEN fognak továbbítani bizonyos adatokat a földi irányítóközpontba, miközben folytatják saját kutatásaikat.