Koronavírus-járvány

Covid-gyógyszer tesztelésében vesz részt az SE

Uniós szinten elsőként vizsgált beteget a Semmelweis Egyetem (SE) egy új Covid-gyógyszerrel kapcsolatos kutatásban, amelynek célja a szájon át szedhető készítmény hatékonyságának igazolása - áll a koronavirus.gov.hu-n hétfőn megjelent közleményben.



A közlés szerint az SE augusztus 23-án csatlakozott egy új, koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető készítmény nemzetközi szintű klinikai teszteléséhez. A vizsgálat még várhatóan egy hónapig folyik az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján Merkely Béla rektor, klinikaigazgató vezetésével.



Az európai uniós vizsgálati helyszínek közül elsőként az SE végezte el egy klinikai vizsgálatban való részvételre jelentkező koronavírusos beteg részletes szűrését, továbbá országos szinten elsőként, az EU-tagországok közül pedig másodikként vont be beteget a vizsgálatba. Emellett intézményi szinten rekord rövid idő alatt történt meg a vizsgálat indításához szükséges engedélyeztetési és adminisztrációs eljárás - írták.



A dokumentumban idézték Merkely Bélát, aki elmondta: az egyetemre érkező Covid-19 betegek közül azoknak, akik megfelelnek a kritériumoknak, felajánlják a vizsgálatban való részvételt. Közlése szerint a rektor arra számít, hogy az esetszámok elmúlt időszakban tapasztalható növekedése következtében a vizsgálatban résztvevők száma is emelkedni fog.



A vizsgálatba a kórházi ellátást nem igénylő Covid-pozitív betegek kapcsolódhatnak be. A vizsgálatokra való eljutást az egyetem biztosítja.



A vizsgálatot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet hagyta jóvá, az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságának pozitív állásfoglalása alapján. A világszerte 400 vizsgálóközpontban, ezen belül Magyarországon hat helyszínen folyó program célja annak igazolása, hogy a szájon át szedhető, antivirális készítmény Covid-19 betegség esetén csökkenti-e a betegség időtartamát és/vagy súlyosságát.



A szakemberek azt remélik, hogy amennyiben a sikeres program után engedélyt kap a vizsgálati szer, időben adva a betegeknek, csökken a kórházi kezelésre szoruló, súlyos esetek száma - olvasható a közleményben.