Tudomány

A második világháború óta nem tapasztalt mértékben csökkent a várható élettartam

A koronavírus-járvány következtében számos országban olyan mértékben esett vissza a várható élettartam, amilyet a második világháború óta nem tapasztaltak Nyugat-Európában - állapították meg az Oxford Egyetem Leverhulme Demográfiai Kutatóközpontjának szakértői.



Egyes országokban az elmúlt évek előrelépéseit rövid idő alatt semmissé tette a járvány - írják a kutatók az International Journal of Epidemiology című tudományos lapban megjelent tanulmányukban. A férfiaknál általában nagyobb a visszaesés mértéke, mint a nőknél.



Vizsgálatukhoz a tudósok 27 európai ország, az Egyesült Államok és Chile adatait elemezték. Ezek közül 27-ben csökkent 2020-ban a várható élettartam, 22 országban legalább fél évvel.



"Legutóbb a második világháború alatt figyelték meg a várható élettartam ilyen mértékű visszaesését egy éven belül több nyugat-európai országban, például Spanyolországban, Angliában és Walesben, Olaszországban és Belgiumban" - mondta José Manuel Aburto, a tanulmány társszerzője.



Az Oxford Egyetem közlése szerint a várható élettartam csökkenése a legtöbb országban összeköthető a Covid-19 okozta halálesetekkel.



"A tény, hogy eredményeink ilyen nagy, a Covid-19-hez közvetlenül köthető hatást mutatnak, jól szemlélteti, milyen pusztítást végzett a betegség több országban" - mondta Ridhi Kashyap társszerző.



Legnagyobb mértékben az Egyesült Államokban élő férfiaknál csökkent tavaly a várható élettartam: 2019-hez képest 2,2 évvel. Amerikában a 60 év alatti, keresőképes korban lévők megemelkedett halálozási aránya volt szembeszökő - fejtette ki Kashyap. Ezzel szemben a legtöbb európai országban elsősorban a 60 év felettiek halálozási aránya növekedett.



A legtöbb vizsgált országban a férfiaknál nagyobb mértékben esett a várható élettartam, mint a nőknél. Tizenegy országban a férfiak esetében több mint egy évvel csökkent, nőknél ez 8 országban volt megfigyelhető. Ez a változás megsemmisítette a koronavírus-járványt megelőző 5,6 év fejlődését.



Az Egyesült Államokban drámai módon csökkenő várható élettartamról már júniusban beszámolt egy, a British Medical Journal című tudományos lapban megjelent tanulmány.



A várható élettartam az a kor, melyet egy újszülött feltehetően megérhet, ha a halálozási számok továbbra is úgy alakulnak, ahogyan születése pillanatában.



Kashyap szerint több ország, köztük alacsony és közepes bevételű államok halálozási adataira is szükség lenne ahhoz, hogy jobban megismerhessék a globális pandémia hatásait.