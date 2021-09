Egészség-kutatás

A szív- és vázizomzatot vizsgáló kutatási program zárult le az SZTE vezetésével

A szív- és vázizomzat alkalmazkodó- és teljesítőképességét és regenerációját vizsgáló egymilliárd forintos, csaknem ötéves kutatási program fejeződött be a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) vezetésével - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



Az uniós támogatással megvalósult programban a váz- és szívizomkutatás meghatározó kutatócsoportjai vettek részt a SZTE mellett a Debreceni Egyetemről, valamint a Szegedi Biológiai Kutatóközpontból. A kutatócsoportok összehangoltan fejlesztették és működtették a szakmai, elméleti, laboratóriumi műszeres kapacitásukat, nemzetközi kooperációjukat.



A vázizomzat-regeneráció molekuláris alapjainak jobb megismerése hozzájárult egyes izombetegségek, sérülések, túlterhelés, öregedés során bekövetkező változások megelőzéséhez, az izomzat helyreállításához. Az alapkutatásban elért eredmények alkalmazása már megkezdődött gazdasági partnerek bevonásával.



A pályázat keretében elvégzett, a szívizomzattal kapcsolatos kutatások jobb alapot adnak bizonyos terápiás mellékhatásoknál - mellkasi daganatok sugárkezelése, krónikus veseelégtelenség - kialakuló szívizom-károsodások megelőzéséhez, a sérülések kezeléséhez. A szakemberek molekuláris szinten vizsgálták a férfi és női hormonális különbségek, a fizikai terhelés és táplálkozási szokások hatását a szívizom működésére.



A szívizomzat ritmusos összehúzódása bonyolult elektromos rendszerek összehangolt munkájának eredménye. Ezek meghibásodása ritmuszavarokhoz, akár hirtelen szívhalálhoz vezethet, jelentős társadalmi, gazdasági veszteséget okozva. A kutatások hozzájárultak ezen elektromos rendszerek jobb megismeréséhez, gyógyszeres befolyásolásának lehetséges új megoldásaihoz.



A program fontos célja volt a tudományos utánpótlás megteremtése is: tíznél is több fiatal kutató készítette és védte meg doktori értekezését. A pályázat több mint ötven magas színvonalú tudományos közlemény elkészítéséhez és megjelentetéséhez nyújtott segítséget, több új hazai és nemzetközi együttműködés alapjai teremtődtek meg - áll a közleményben.