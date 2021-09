Tudomány

Karikó Katalin és Drew Weissman kapja az idei klinikai fejlesztésekért odaítélt Lasker-díjat

Karikó Katalin és Drew Weissman kapja az idei klinikai fejlesztésekért odaítélt Lasker-díjat - jelentette be pénteken New York-i székhelyű Albert és Mary Lasker Alapítvány.



Az alapítvány honlapján olvasható méltatás szerint Karikó Katalinnak, a német BioNTech alelnökének és Drew Weissmannak, a Pennsylvaniai Egyetem professzorának a módosított mRNS-technológián alapuló terápiás eljárás felfedezéséért ítélték oda az elismerést, amely lehetővé tette igen hatékony Covid-19 vakcinák gyors kifejlesztését. Amellett, hogy a technológia eszközt biztosít a pusztító járvány elfojtására, az innováció előrelépést jelent a különböző betegségek kezelése és megelőzése felé - írták.



A Lasker-díjat 1942-ben alapította Albert Lasker és felesége, Mary Woodard Lasker. Az elismerést első ízben 1946-ban ítélték oda. Idén három kategóriában ítélték oda, a klinikai fejlesztések mellett orvosi alapkutatásokért, valamint speciális orvostudományi eredményekért.



Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a Lasker-díjat a felsőoktatási intézmény díszdoktorai közül elnyerte már a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert (1954), Andrew Schally (1975) és 2021-ben Karikó Katalin. A díj alapítása óta 95 Lasker-díjas kapta meg a Nobel-díjat is.