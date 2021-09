Tudomány

Kutatók éjszakája - online programok a SZTAKI-ban

A járványhelyzetre való tekintettel idén főként online programokkal készülnek a Kutatók éjszakájára a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI) pénteken - közölte a SZTAKI hétfőn.



A virtuális programok között a látogatók megnézhetik, hogyan játszik ügyességi társasjátékot egy robot, megtudhatják, hogyan működik a holografikus mikroszkóp, beszélgetést láthatnak arról, hogyan fejlesztik a növénytermesztésre alkalmas kollaboratív robotokat, és megtudhatják azt is, hogyan működik egy, mesterséges intelligenciával dolgozó ajánlórendszer - olvasható a szervezők közleményében.



Az előadásokon szó lesz arról, hogyan érdemes online konferenciát szervezni a pandémia alatt, és kiderül az is, hogy készült, és miért bukott el a Primo, a nyolcvanas évek magyar gyártású, megfizethető számítógépe.



Az érdeklődők a kutatók éjszakáján meghallgathatják Ottonie von Roeder német iparművész angol nyelvű előadását is, aki eddigi projektjei mellett arról beszél majd, hogyan készít a SZTAKI mérnökeivel közösen robotot építő robotot.



A programokat online közvetítésen lehet majd megtekinteni a SZTAKI weboldalán, a Youtube-on és a Facebookon.



A szervezők tájékoztatása szerint az online programok mellett a látogatók védettségi igazolvánnyal megnézhetik a Széchenyi István Egyetemmel közös győri robotlabort is, ahol közösen szerelhetnek a robotokkal.