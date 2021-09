Állati

Színes filmkockákon kelt újra életre a csaknem 100 éve kihalt tasmán tigris

Digitálisan felújított felvételen keltették újra életre a kihalt tasmán tigris legutolsó ismert, fogságban élő példányát, Benjamint. A 80 másodperces filmet a kihalt fajok ausztrál emléknapján mutatták be.



Az Ausztrál Nemzeti Film- és Hangarchívum szerint ez a leghosszabb felvétel, amely a farkasszerű erszényes ragadozóról valaha készült.



A rövid filmrészleten látható, ahogy a farkasszerű, csíkos bundájú, húsevő erszényes járkál szűk kifutójában, leül, fújtat és vakarózik. A felvételt David Fleay készítette 1933 decemberében Hobart város egykori, Beaumaris Zoo nevet viselő állatkertjében. Fleayt a munka közben állítólag fenéken is harapta Benjamin.



Az eredetileg vadon élő Benjamint 1933-ban fogták be és szállították a Beaumaris Állatkertbe. Egy fagyos éjszakán azonban az állatot véletlenül kizárták kifutójának védett fedezékéből, ezért az éjszakát a kifutó hideg betonján töltötte. A korábban kiváló egészségű erszényesfarkas ezt követően pusztult el 1936. szeptember 7-én, csupán két hónappal azután, hogy a faj kormányzati védelmet kapott.



A tasmán tigriseket ugyanis Ausztráliában vélhetően a dingókkal való versengés, Tasmaniában pedig az ember pusztította ki. Az utolsó vadon élő példányt 1930-ban lőtték ki Európából betelepült birkatenyésztők, akik közel száz éven keresztül hivatásos vadászokkal irtották a birkanyájak megtizedeléséért felelősnek tartott erszényesfarkasokat.



Benjamin halála után az intenzív keresések és felajánlott jutalmak ellenére sem találtak újabb példányt. A Smithsonian Intézet szerint a fajt hivatalosan 1982-ben nyilvánították kihalttá, az ausztrál kormány azonban később felülvizsgálta az időpontot, és arra jutott, hogy Benjamin 1936-os halálával tűntek el teljesen a tasmán tigrisek.