Növényvilág

Rovarfogó növények napja a szegedi füvészkertben

Vasárnap rendezik a rovarfogó növények napját a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, az érdeklődőknek több mint hatvan szárazföldi húsevő fajt és fajtát mutatnak be - tájékoztatta Németh Anikó igazgató az MTI-t.



A botanikus kert rovarfogó gyűjteményében a szárazföldi húsevő növények minden képviselője megtalálható: az Ázsia trópusi részén előforduló kancsókák, az észak-amerikai kürtvirágok, a Vénusz légycsapója, valamint a valamennyi kontinensen elterjedt harmatfüvek, melynek csaknem száz faja közül a kereklevelű és a hosszúlevelű harmatfű Magyarországon is őshonos.



A rovarfogó növények a növényvilág bámulatos alkalmazkodóképességének iskolapéldái. Tápanyagszegény élőhelyeket hódítottak meg úgy, hogy állatok fogságba ejtésével és megemésztésével egészítik ki tápanyagszükségletüket. Ezek a különleges növények Charles Darwin érdeklődését is felkeltették, aki már az 1870-es években átfogó művet írt életmódjukról. Az egyedi felépítésű növények népszerűek a kertészek körében, a nemesítésnek köszönhetően számos szín- és formaváltozatuk létezik. Szobai tartásuk kis odafigyeléssel sikeresen megvalósítható.



A tematikus napon a legkisebbeket ügyességi játékokkal és kézművesfoglalkozásokkal várják. Az érdeklődők mikroszkópon keresztül figyelhetik meg a csapdák felépítését, megtudhatják, hol élnek és milyen életmódot folytatnak az egyes fajok.



Akik otthonukban szeretnének rovarfogó növényt nevelni, a helyszínen vásárolhatnak ilyet, és tartásukról szakemberektől kaphatnak segítséget. A vállalkozó szelleműek akár be is rendezhetik saját, a növény számára optimális viszonyokat biztosító floráriumukat, üvegbe zárt minikertjüket.



A vendégeknek érdemes ellátogatniuk az arborétum trópusilepke-kertjébe is, amely szeptember 30-ig tart nyitva. Szeptember elején érkezett Szegedre Costa Ricából az idei utolsó, 280 bábból álló szállítmány, melyből folyamatosan kelnek ki a pillangók.