Állati

A macskák nyugodtabbá válnak autista gyermeket nevelő családban

A macskák nyugodtabbá válnak autista gyermeket nevelő családban - ezt állapították meg a Missouri Egyetem kutatói.



Korábbi tanulmányok rámutattak, hogy az autista gyermekeknél csökkenti a szorongást és a feszültséget, ha családjuk befogad egy macskát, a Missouri Egyetem tudósainak tanulmánya szerint ez a helyzet a macskának is jó.



"Nemcsak azt fontos megvizsgálni, hogy az autista gyermekek családjait hogyan segítik ezek a csodálatos társállatok, hanem azt is, hogy a kapcsolat stresszes vagy megterhelő-e a menhelyi macskák számára, amelyeket új, esetleg kiszámíthatatlan környezetbe fogadnak be" - mondta Gretchen Carlisle, a MU Állatorvosi Főiskola Ember-állat Interakció Kutatóközpontjának (ReCHAI) kutatója.



A tudós kiemelte: kutatásuk szerint a macskák jól beilleszkedtek új családjukba, és idővel sokkal nyugodtabbá váltak.



A phys.org tudományos ismeretterjesztő portálon ismertetett tanulmány kiemeli az ember-állat interakció kölcsönös előnyeit, és épít az egyetem korábbi kutatásaira, amelyek szerint a háziállatok segíthetnek csökkenteni az autista gyermekek és szüleik stressz-szintjét és szorongását.



A Frontiers in Veterinary Science című folyóiratban publikált tanulmány szerint Carlisle és kutatócsoportja 18 héten át figyelte a menhelyi macskákat, miután olyan missouri családok fogadták örökbe őket, amelyeknek legalább egy autista gyermekük volt. A kutatók először kiszűrték a nyugodt természetű menhelyi macskákat. Miután a családok kiválasztottak egy macskát, amely átment a szűrésen, a kutatók rendszeresen meglátogatták a családokat, hogy lássák, hogyan illeszkedtek be a cicák a családokba.



A kutatók a macskák ürülékéből vett mintákból vizsgálták a stressz-szintet jelző kortizol mennyiségét. Mint írták: idővel jelentős csökkenést tapasztaltak a kortizolszintben.



Mint Carlisle elmondta: ha a macskák stesszesek, hajlamosak rá, hogy ne egyenek, ezért fogyni kezdenek. Viszont a kutatás során azt tapasztalták, hogy a befogadott macskák kezdetben kicsit híztak, aztán viszont jól tartották a súlyukat, ami azt jelezte, hogy jól alkalmazkodtak a családokhoz.



A tudós rámutatott, hogy az autista gyerekeknél előfordulhat időnként hirtelen kitörésekkel kísért problémás viselkedés, de miután a menhelyről a nyugodt természetű cicákat választják a családoknak, ez növeli annak a valószínűségét, hogy hosszú távon a gyerek és a macska számára is hasznos lesz ez az együttélés.



Carlisle hozzáfűzte: humanitárius szempontból fontos a gondoskodás a macskák jólétéről, és kutatásuk segíthet az állatmenhelyeknek is. "A menhelyek nyilván minden macskát szeretnének elhelyezni, de egyes családoknál előfordulhatnak különleges szempontok is, és a kutatáson alapuló, objektív mérések alkalmazása a macskák temperamentumának szűrésére segíthet növelni a sikeres, hosszútávú beilleszkedés valószínűségét" - fogalmazott.