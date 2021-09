Tudomány

Brain Bar - A rakétahátizsák feltalálója és a Tesla robotikusa is előad a jövőfesztiválon

Richard Browning, a rakétahátizsák feltalálója, Damian Bogunowicz, a Tesla robotikusa és Erik J. Larson, a mesterséges intelligencia szakértője is előad a Brain Bar jövőfesztiválon, amelyet csütörtökön és pénteken rendeznek meg a Millenáris parkban. 2021.09.08 17:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Richard Browning, a Gravity alapítójának nevéhez fűződik az az egyedülálló rakétahátizsák, amely a repülés új korszakának hozhatja el, a Brain Baron tartott előadása során pedig most bárki megtapasztalhatja a jövőt - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán.



A közlemény szerint a szólásszabadság és a techcégek kapcsolatáról beszélget Yael Eisenstat egykori CIA-tiszt, Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója, Alan Rusbridger, a digitális szuverenitást zászlajára tűző, rebellis professzor, valamint Gladden Pappin, Mark Zuckerberg főtanácsadója, akiktől azt is megtudhatja majd a közönség, hogy mi fenyegeti leginkább a szólásszabadságot és hogy kik állnak a közösségi média cenzúrázása mögött.



Az autóipar jövőjéről mesél Elon Musk "szupercégének" egyik kulcsembere, Damian Bogunowicz, a mesterséges intelligencia sztárkutatója, Erik J. Larson pedig azt is elárulja a Brain Bar résztvevőinek, hogy szerinte miért nincs esély rá, hogy a gépi értelem a homo sapiens nyomába érjen.



Mik a jövőnket valóban eldöntő trendek? Merre tart az Európai Unió? Bruno Macaes, napjaink egyik legismertebb geopolitikai elemzője, Anatol Lieven, a Nemzetállam és klímaváltozás című bestseller szerzője és Orbán Balázs, a miniszterelnök melletti politikai igazgató közös beszélgetésük alkalmával ezekre a kérdésre igyekeznek majd választ adni.



Roman Sysel, a Bolt személyszállító régiós vezetője a Brain Baron most a mobilitás jövőjébe enged betekintést, és elmondja azt is, hogyan tervezné újra a Bolt a világ nagyvárosait - áll a közleményben.



A fesztivál részletes programja a https://brainbar.com linken érhető el.