Állati

A kihalás széléről hozták vissza a világ legveszélyeztetettebb faját

A kínai Hajnan szigeten honos faj populációjának mérete az 1980-as években regisztrált 7-9 egyedről 35 egyedre növekedett - közölte a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Marseille-i nemzetközi természetvédelmi konferenciáján.



A világ 11 szervezetének 15 kutatója által írt tanulmányt egy Marseille-ben és Hajkouban, a kínai Hajnan tartomány fővárosában párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón mutatták be.



A siker kínai és nemzetközi kutatóknak, állatvédelmi közösségeknek, a kínai központi és helyi hatóságok által a gibbon viselkedésökológiájának megismerésére tett erőfeszítéseknek köszönhető - véli Susan Cheyne, az IUCN kistermetű majmokkal foglalkozó szakértője, a fajok túlélését segítő bizottság (Species Survival Commission - SSC) munkatársa.



A Hajnan óriáspandájának is nevezett hajnani gibbon (Nomascus hainanus), a világ legritkább főemlőse jelenleg egyetlen vadvédelmi területen, a Hajnani Trópusi Esőerdő Nemzeti Parkban található Bavangling Rezervátumban él.



Márciusban az állatokat monitorozó kutatócsoport észrevette, hogy a hajnani gibbonok két csoportjában is utód született, egyikük 7, másik 6 hónapos - mondta Huan Csing-cseng, Hajnan tartomány erdészeti minisztere.



A kismajmok egészsége kiváló, megfelelően növekednek. A hajnani gibbonok populációja 5 csoportra, összesen 35 egyedre növekedett.



"A hajnani gibbon nagyon fontos példája annak, hogyan érhetünk el sikereket még akkor is, ha egy fajnak már nagyon alacsony az egyedszáma" - mondta Russell Mittermeier, az SSC emberszabásúakra specializálódott részlegének vezetője.



Ennek az esetnek a tapasztalatait alkalmazni kellene a gibbonfélék családjának más veszélyeztetett tagjainál is - tette hozzá.