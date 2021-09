Tudomány

Csillagász: nem fenyegeti közvetlen veszély az űrhajósok életét a Nemzetközi Űrállomáson

Az orosz Zarja, magyarul Virradat elnevezésű modulban talált repedések egyelőre nem okoztak légszivárgást, azonban idővel ez is bekövetkezhet. 2021.09.06 13:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kiss László csillagász szerint nem fenyegeti közvetlen veszély az űrhajósok életét a Nemzetközi Űrállomáson, az orosz Zarja, magyarul Virradat elnevezésű modulban talált repedések egyelőre nem okoztak légszivárgást, azonban idővel ez is bekövetkezhet.



Az M1 aktuális csatorna hétfői adásában a csillagász felidézte, hogy az orosz modul 23 éve, 1998-ban került földkörüli pályára. A Nemzetközi Űrállomást eredetileg 15 évre tervezték, ehhez képest már 23 éve folyamatosan működik, területén 2000 óta lakik folyamatosan ember.



A cél most annak a monitorozása, hogy a megjelenő problémák mennyire kritikusak. Meg kell vizsgálni többek között, hogy milyen gyakorisággal jelennek meg újabb repedések a modulon és hogy meddig működhet biztonságosan a Nemzetközi Űrállomás - közölte Kiss László csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.



Hozzátette: 2015-ben 2024-ig vállalták az amerikaiak és az oroszok az űrállomás működtetését. Fennáll annak a lehetősége, hogy az űreszközt egy magasabb pályára emelik, ebben az esetben az akár 2030-ig is működtethető. A döntés alapvetően politikai kérdés, amelyben erős komponensként jelenik meg a műszaki szakemberek véleménye - vélte a csillagász.



A Nemzetközi Űrállomást teljes újjáépítésére jelenleg nincs nagy esély, valószínűbb, hogy az űreszköz 2025 környékén a Föld légkörébe érve a Csendes-óceánba fog irányítottan zuhanni. Kiss László szerint a Nemzetközi Űrállomást más űrállomások váltják majd, mivel az oroszok is saját űrállomást szeretnének létrehozni és az amerikaiaknak sem jelentene problémát egy saját űreszköz felépítése.



Az utóbbi időszakban elindult egy új űrverseny, amelyben erőteljesen megjelent a magántőke is - emlékeztetett Kiss László. A jelenleg zajló projektek közül kiemelhető a SpaceX űripari cég Starlink műholdprojektje, az Elon Musk nevével fémjelzett vállalkozás több tízezer műholdat állítana alacsony Föld körüli pályára, ezáltal a Föld bármely pontján biztosítható lenne a szélessávú internet.



A csillagász arról is beszélt, hogy új szereplők jelentek meg a nemzetközi űrversenyben. Kína elkezdte építeni saját űrállomását, amely a tervek szerint tízszer akkora lesz, mint a Nemzetközi Űrállomás. Ezen kívül egyre több állam, többek között India, Japán és Izrael is érdekeltek saját űrprogramjaik fejlesztésében - hangzott el a műsorban.