Űrkutatás

Felrobbant a Firefly Alpha

Az amerikai Firefly Aerospace cég új rakétájának bemutatkozó repülése szerencsétlen véget ért.



A tesztrepülés a kaliforniai Vandenberg Légitámaszpontról indult szeptember 3-án, magyar idő szerint 3:59-kor. A magánfejlesztésű, kis űreszközök alacsony pályára állítására készült rakétának a mostani lett volna az első startja. (A Firefly név magyarul szentjánosbogarat jelent). A kockázatos indítás ellenére a rakéta az orrkúpja alatt egy sor apró, CubeSat és PocketQube kategóriájú műholdat is vitt magával, összesen 92 kg tömegben. Az oktatási, kutatási célú és művészeti projektet szolgáló amerikai, görög és spanyol műholdak ingyenesen kapták a startlehetőséget a cég DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission) programja keretében – a világűrbe jutás azonban ezúttal csak álom maradt... - tudósította az Űrvilág.hu.



Az első baljós jelek a felemelkedés után 1 perc 47 másodperccel érkeztek, amikor a rakéta még nem érte el a szuperszonikus sebességet, holott mintegy 40 másodperccel korábban már a hangsebesség fölött kellett volna repülnie. Végül 2:18-kor jelentették, hogy ez megtörtént. De utána a rakéta bukdácsolni kezdett, majd a startot követő 2 perc 29 másodperckor a levegőben felrobbant. A kétfokozatú hordozóeszköz első rakétafokozatában keletkezett hiba okát vizsgálják.

A Firefly Alpha legfeljebb 1 tonnányi hasznos teher alacsony pályára, vagy 630 kg némileg magasabb (500 km-es) napszinkron pályára való juttatására készült. Hajtóanyaga kerozin. Amint más hordozórakéták első (sőt második vagy harmadik) repülései alkalmával tapasztalható, egy hibátlan start végrehajtása nem egyszerű feladat. Több hasonló kategóriájú, magánfejlesztésű rakéta készül vagy készült az elmúlt években. A Firefly Alpha nagyobb tömeg pályára állítására (lesz) képes, mint például a Rocket Lab immár sokszor – még ha nem is mindig hiba nélkül – repült Electron rakétája. Ezek a cégek a kisműholdas indítási piacot célozták meg. A Firefly Aerospace 15 millió dollárért kínál majd egy-egy repülést.



A texasi székhelyű cég korábban Firefly Space Systems néven futott, új nevét a csődhelyzetből való 2017-es kilábalása után vette fel. Már folyik a nagyobb teljesítményű Firefly Beta rakétájuk fejlesztése is. A vállalat tervei között holdi leszálló űrszonda, valamint ionhajtóműves űrvontató és többször hasznosítható űrrepülő fejlesztése is szerepel. A kaliforniai mellett kialakítanak egy másik starthelyet is, az Űrhaderő floridai Cape Canaveral bázisának használaton kívüli 20-as indítóállása helyén.