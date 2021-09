Koronavírus-járvány

Egyáltalán nem olyan gyakori a gyerekek hosszú Covid-19-e, mint korábban vélték

Az úgynevezett hosszú Covid-19 kockázata sokkal kisebb a gyerekek körében, mint korábban vélték - számolt be a BBC hírportálja a tárgyban végzett legátfogóbb kutatásról.



A University London College kutatói vezetésével a múlt szeptembertől és az idei márciusig pozitív tesztet produkáló, 11-17 éves angliai gyerekeket kérdeztek meg. Az új koronavírus okozta Covid-15 tünetei - köztük fejfájás, fáradékonyság, légzési nehézségek - 2-14 százalékuknál álltak fenn a teszt után 15 héttel.



Arra viszont nem találtak meggyőző bizonyítékot, hogy a gyerekek tömegesen fordultak volna a brit egészségügyi szolgálathoz (NHS) segítségért azért, mert az elhúzódó betegség miatt ágyhoz kötöttek lettek volna, vagy nem tudtak volna iskolába menni.



A megjelenés előtt álló tanulmány olyan gyerekeket is kérdezett, akiknek nem volt pozitív tesztjük, összesen tehát több mint 50 ezer résztvevővel dolgoztak.



Az összes gyerek 53 százalékának volt 15 héten túl legalább egy tünete - egyszerűen azért, mert ezek a tünetek általában gyakoriak. A pozitív tesztet produkálók körében az arány 65 százalék volt. Nagyobb a különbség a 15 hét után fennálló 2-3 tünet vizsgálatakor: a pozitívak közül 30 százalék, a negatívak közül 16 százalék tartozott ide.



Ez azt jelenti, hogy a szeptember és március között a korosztályból pozitív tesztet produkáló majdnem 235 ezer gyerek közül csak 32 ezren szenvedhettek a hosszú Covidtól.



A számok azonban ennél is kisebbek lehetnek, ugyanis a megkérdezetteknek csak 13 százaléka válaszolt a kérdésekre. Ha ugyanis a válaszadók között ott volt minden gyerek, aki hosszú Covidtól szenvedett, akkor csak 4000 ilyen eset lehetett, ami kevesebb mint 2 százalék.