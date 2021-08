Tudomány

Középiskolások fejlesztettek nyelvtanító applikációt beteg gyerekeknek

Krónikus beteg gyerekeknek fejlesztett interaktív nyelvtanító applikációt a Fazekas Gimnázium diákjaiból álló csapat, amely ezzel megnyerte a Morgan Stanley budapesti központja által rendezett versenyt.



A vállalat felhívására diákok, pályakezdők és tapasztalt szakemberek egyaránt jelentkeztek, hogy az Amigos a gyerekekért Alapítvány partnereként innovatív tanulási eszközöket fejlesszenek krónikus betegség miatt hosszabb kórházi kezelésre szoruló gyerekek és tinédzserek számára - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



A 2014-ben útjára indított Amigos a gyerekekért Alapítvány krónikus beteg gyerekeket motivál a gyógyulásra a nyelvtanuláson keresztül. A mostani versenyen az indulóktól az Amigos digitális platformjához vártak olyan játékos ötleteket, amelyekkel a tanulás szórakoztatóvá válik.



A versenyre 55 külsős diák és szakember jelentkezett, akik 18 csapatot alkottak a Morgan Stanley budapesti informatikus munkatársaival. A hackathon első fordulója az ötletekre összpontosított, a második körben prototípust kellett alkotni, végül a döntőben négy csapat mutatta be a zsűrinek a projektjét.



A legjobbnak a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulóiból álló Upgrade csapat bizonyult. Tóth Ambrus, Boér Bence, Szabó Kornél és Hervay Bence olyan mobilapplikációt fejlesztett ki, amely keresztrejtvényekkel, memóriajátékokkal könnyíti meg az idegen nyelvek elsajátítását, és tapasztalati pontokkal, jelvényekkel ösztönzi a diákokat a tanulásra. A fejlesztőcsapat számos könyvet is elérhetővé tett az applikációban.



A szigorú járványügyi protokoll miatt a krónikus betegség miatt kórházban lévő gyerekek számára még nehezebbé vált a kapcsolattartás a külvilággal. Minden önkéntesünk kereste a lehetőséget, hogy a digitális térben is kapcsolatban maradjunk velük, motiváljuk őket - idézte a közlemény Rozmanicz Lisát, az Amigos a gyerekekért Alapítvány munkatársát.



A közlemény kitér arra, hogy a Morgan Stanley munkatársai az elmúlt tizenöt évben segítették a Heim Pál Gyermekkórház munkáját, gyűjtöttek a Bátor Tábor gyermekrehabilitációs erőfeszítésire, innovatív technológiákat tanítottak közhasznú szervezetek alkalmazottainak és pénzügyi alapismereteket oktattak egy romatelepen élő gyerekeknek.