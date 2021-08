Tudomány

Egy 7200 éve élt nő ép genetikai anyagát találták meg Indonéziában

Egy 7200 évvel ezelőtt élt nő épen fennmaradt, fosszilis DNS-ét találták meg Indonéziában.



A vadászó-gyűjtögető életmódot folytató közösség tagjának csontvázára a Szulavézi-sziget Leang Panninge-barlangjában 2015-ben folytatott ásatáson bukkantak rá - írta a The Guardian online kiadása.



A maradványok egy tinédzseré voltak, akinek a kutatók a Bessé becenevet adták.



A felfedezésről szóló tanulmányt a Nature folyóiratban publikálták. A kutatók szerint először találtak ősi emberi DNS-t az ázsiai szárazföld és Ausztrália között fekvő Wallacea-szigetcsoport térségében. A DNS-t Bessé halántékcsontjából nyerték. A Griffith Egyetem professzora, Adam Brumm, a kutatás társvezetője elmondta, hogy az ép DNS ritka lelet.



"A nedves trópusok nagyon kíméletlenek az ősi emberi csontok és fogak DNS-ének megőrzése szempontjából. Egész Délkelet-Ázsia szárazföldi részén csak egy vagy két olyan preneolitikus csontváz van, amelyből ősi DNS-t sikerült kinyerni" - magyarázta Brumm. Hozzátette, a világ más részein - Európában, Amerikában - az ősi DNS-elemzés teljesen forradalmasítja az emberiség korai történetének megértését: az ősemberek genetikai sokféleségét, a népességmozgásokat, a demográfiai történelmet.



A kutatók Bessé DNS-ének genetikai szekvenálásával kimutatták, hogy az őskori kamasz egyedi családfával rendelkezett. Genetikai állományának mintegy fele hasonlít a mai ausztrál őslakosokhoz, valamint az Új-Guineából és a nyugat-csendes-óceáni szigetekről származó emberekhez. Brumm szerint ősei az ázsiai szárazföldről vándorolhattak a Wallacea-szigeteken keresztül a ma Szahulnak nevezett egykori kontinens - a hajdan összefüggő szárazföldet alkotó Új-Guinea, Ausztrália és Tasmania - felé.



Meglepő módon Bessé DNS-e is ősi kapcsolatot mutatott Kelet-Ázsiával, ami megkérdőjelezi a Wallaceába irányuló vándorlás kronológiájáról korábban ismert adatokat.



"Úgy véljük, hogy a túlnyomórészt ázsiai felmenőkkel rendelkező emberek először körülbelül három-négy ezer évvel ezelőtt jutottak a wallaceai régióba, amikor az első őskori neolitikus földművesek Tajvan felől érkeztek a térségbe" - mondta Brumm.



A kutató szerint "ha ezt az ázsiai származást egy olyan vadászó-gyűjtögető emberben találjuk, aki több ezer évvel a Tajvanról érkező neolitikus emberek előtt élt, akkor ez arra utal, hogy valamilyen népcsoport korábban költözött ebbe a régióba Ázsiából".



A tinédzser maradványa az első ismert csontváz, amely a Toalean kultúrához tartozik, egy vadászó-gyűjtögető csoporthoz, amely 1500-8000 évvel ezelőtt élt Szulavézi déli részén.



A régészek szerint Bessé körülbelül 17-18 éves lehetett, amikor eltemették. A maradványai mellett őskori kőszerszámokat és vörös okkert találtak. Sírjában elejtett állatok csontjai is voltak.