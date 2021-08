Tudomány

Először filmeztek le madárra támadó óriásteknőst - videó

A korábban szigorúan növényevőnek tartott aldabrai óriásteknősről először készült olyan felvétel, amelyen madárfiókát üldöz, majd elejti és megeszi. 2021.08.24 11:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tudósok szerint a Seychelles-szigeteken élő hüllő az első ismert példa arra, hogy növényevőnek gondolt állat a vadonban más állatra vadászott - írta a The Guardian online kiadása.



A felvétel 2020 júliusában készült a szigetcsoport Fregate nevű tagján. Látható rajta, amint egy nőstény óriásteknős lassan követ egy fiatal barna noddit (anous stolidus), rá-rácsap, míg végül sikerül a madár fejét az állkapcsai közé kapnia.



A magántulajdonban lévő Fregate-sziget, amelyet ökoturizmusra hasznosítanak, nagyjából háromezer óriásteknősnek ad otthont. Az Seychelles-szigeteki óriásteknős az Aldabrachelys gigantea fajhoz tartozik, "általános nézet szerint szigorúan növényevő" - olvasható a Current Biology című szaklapban.



Justin Gerlach, a Cambridge-i Egyetem Állattani Múzeumának tudósa, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy ez a viselkedés tökéletesen váratlan volt, vadon élő óriásteknősöktől még sose láttak ilyet.



Korábban minden teknős növényevő volt, noha alkalmanként megfigyelhető, hogy állattetemet, csontot vagy csigaházat ettek a kalciumtartalmuk miatt.



Élőhelyeik nagyszabású helyreállítása után a tengeri madarak visszaköltöztek a szigetre, amelyen most mintegy 265 ezer barna noddi él. Ezek a madarak "teleszórják a talajt leejtett halakkal, fészkeikből hullanak a fiókák".



A legtöbb helyen a lehetséges zsákmányállatok túl gyorsak vagy túl ügyesen menekülnek ahhoz, hogy az óriásteknős elkaphassa őket. A tudósok szerint azonban a felvételen a teknős mozgása azt mutatja, hogy az efféle interakció arrafelé gyakran megesik.



A Seychelles- és a Galápagos-szigeteken az óriásteknősök a legnagyobb növényevők, a vegetációnak akár 11 százalékát is felfalják.



Gerlach szerint a Fregate-szigeten napjainkban a fán fészkelő barna noddik és az óriásteknősök szokatlan együttélése figyelhető meg. Kiemelte, hogy amikor az élőhelyek ökoszisztémáját helyreállítják, a fajok között teljesen váratlan interakciók tűnhetnek fel, amelyek talán gyakoriak voltak a múltban, de a kutatók sosem találkoztak velük korábban.



"A felvételről világos, hogy a teknős élvezettel eszi a madárfiókát, pedig ahhoz képest, hogy a növényevés milyen egyszerű, elég sok gondot okoz neki" - tette hozzá.