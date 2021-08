Tudomány

Százmillió éves megkövesedett teknősembrióra bukkantak

A hatalmas és szokatlanul vastag héjú tojás a Nanhsiungchelyidae-hez, a hatalmas szárazföldi teknősök egy kihalt családjához köthető. 2021.08.23 10:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy kihalt ősi óriásteknős százmillió éves megkövesedett embriómaradványát találták meg a kínai Honan tartományban.



Az embrió a tudósok szerint a földtörténeti kréta időszakból származik. A leletet Han Feng-lu, a vuhani Földtudományi Egyetem tudósa fedezte fel 2018-ban egy honani terepmunkán. Mint mondta: nagyon ritka, hogy egy teknőstojás-fosszíliát egy adott nemhez lehessen kapcsolni.



A nagy pontosságú mikro-CT szkennelés segítségével végzett 3D-s rekonstrukció alapján a kutatók megerősítették, hogy a hatalmas és szokatlanul vastag héjú tojás a Nanhsiungchelyidae-hez , a hatalmas szárazföldi teknősök egy kihalt családjához köthető. A teknős tojása 1,6 méter hosszú lehetett, a tojás héja pedig csaknem 2 milliméter vastag volt.



A kutató szerint a lelet a legnagyobb és legvastagabb héjú mezozoikumi teknőstojások közé tartozik. A tojáshéj valószínűleg a szokatlanul szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodás miatt volt ilyen vastag.



A tojásban egy csontra hasonlító maradványt is találtak, ami arra utal, hogy a kis teknős hamarosan kibújt volna a tojásból - mondta a tudós.



A teknősök a késő triász időszakban jelentek meg, és fokozatosan, több mint 200 millió év alatt fejlődtek hüllőkké.



A megkövesedett tojással kapcsolatos kutatást a Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences című folyóirat online kiadásában publikálták.