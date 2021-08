Tudomány

Azonosították a Stradivari-hegedűk hangzásában kulcsszerepet játszó kemikáliákat

A világon először sikerült azonosítani a Stradivari-hegedűk faanyagának kezelésére használt kemikáliák nagy részét, megerősítve egy magyar professzor évtizedekkel ezelőtti felfedezését, amely szerint a kártevők távoltartására használt oldat kulcsszerepet játszott a hangszerek lenyűgöző hangzásában.



Nagyváry József, a texasi A&M Egyetem nyugalmazott biokémia professzora nagyjából 40 évvel ezelőtt a világon elsőként bebizonyította, hogy a Stradivari-hegedűk egyedülálló hangzásának egyik elsődleges oka, a mesteri kivitelezésen túl, hogy a legendás hegedűkészítő és mások, úgy mint Guarneri del Gesu, vegyszerekkel kezelték hangszereik faanyagát a korabeli élősdifertőzések kivédése céljából - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



"Az évek alatt az összes kutatásom azon a feltételezésen alapult, hogy a nagy mesterek által használt faanyag valamilyen agresszív vegyi kezelésen esett át, ami hozzájárult a Stradivari- és a Guarneri-hegedűk lenyűgöző hangzásához" - mondta Nagyváry, aki társszerzője volt az Angewandte Chemie című folyóiratban publikált mostani tanulmánynak.



A legfrissebb eredmények szerint a hangszerek faanyagát bórax, cink, réz, timsó és mészvíz elegyével kezelték. "A bóraxot régóta használják konzerválószerként, az ókori Egyiptomban balzsamozáskor, később rovarirtóként alkalmazták" - jegyezte meg a szakember.



Ezeknek a kemikáliáknak a használata a cremonai hegedűkészítők és a helyi gyógyszerészek közötti szoros együttműködésre utal. Stradivarinak és Guarnerinek is fontos lehetett, hogy megfelelően lekezelje hegedűit, megakadályozva, hogy a rovarok kárt tegyenek a hangszerekben.



Nagyváry szerint a mesterek valószínűleg saját fejlesztésű módszerrel kezelték a faanyagot, és az eljárásnak nagy jelentőséget tulajdonítottak, mert rájöttek, hogy az megerősíti a fát és tökéletesíti a hangzást is. Ezeket a módszereket persze titokban tartották, akkoriban még nem volt találmányi szabadalom, ugyanakkor a kész hangszerek puszta szemléléséből nem lehetett rájönni, hogy milyen szerekkel kezelték a faanyagot.



Antonio Stradivari (1644 -1737) nagyjából 1200 hegedűt készített életében és kizárólag gazdagoknak, beleértve az uralkodói családot, adta el hangszereit. Mára körülbelül 600 Stradivari-hegedű maradt a világon.



A mester kevésbé ismert kortársa, Guarneri del Gesu nehezebben tudta értékesíteni hegedűit, amelyeket azonban ma már minőségüket és árukat tekintve is egyenragúnak tekintenek a Stradivari-hegedűkkel.



A 87 éves Nagyváry szerint további kutatásokra lesz szükség annak jobb megértéséhez, hogy a kemikáliák és a faanyag együttese hogyan eredményez ilyen hangzást.