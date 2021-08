Koronavírus-járvány

A koronavírus egy újfajta variánsát azonosították Magyarországon

Az eddig nem azonosított variáns egyszerre tartalmazza az alfa (brit) és a delta (indiai) vírusvariánsokra jellemző egy-egy tüskefehérje-mutációt. 2021.08.18 10:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus új variánsára bukkant a TritonLabs humándiagnosztikai laboratórium két molekuláris biológusa - írta meg a HVG.



Az eddig nem azonosított variáns egyszerre tartalmazza az alfa (brit) és a delta (indiai) vírusvariánsokra jellemző egy-egy tüskefehérje-mutációt.



"A laborban rutinszerűen végezzük a vírus detektálását (pozitív vagy negatív-e egy minta), ám Benedek András kollégámmal mi azon is dolgozunk, hogy meg tudjuk határozni, melyik vírusvariáns az, amelyik a pozitív mintában jelen van. Ez nem képezi a napi rutin részét. A felfedezésünkkor éppen azon dolgoztunk, hogy megfelelő metodikánk legyen arra, hogy meg tudjuk mondani, milyen variáns, amit találunk. Ezért is volt az első gondolatom az, hogy valamit elrontottam, hiszen ilyen variánst (C.36.3) még nem írtak le Magyarországon" - mondta Tátrai Kitti.



A kísérletet ezután megismételték la ugyanazt az eredményt kapták.



A variánst először Thaiföldön azonosították januárban egyiptomi beutazók pozitív mintáiból. Idén július 24-ig világszerte összesen 1403 pozitív mintában találták meg. A variánst az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is figyelemmel követi.