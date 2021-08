Tudomány

Egyre több területen hallani a kivik hangját Új-Zélandon: a 2016-ban még "kivimentes" övezeteknek ma már 50 százalékában jelen van a csendes-óceáni ország nemzeti szimbólumának számító madár.



Az északi Northland régió erdőségeiben és mezőgazdasági területein minden évben összegyűlik egy-egy éjszakára a helyiek egy része, hogy a sötétben fülelve felmérje a kivipopulációk állapotát. A begyűjtött adatokat összevetik a vadonban kihelyezett felvevőkészülékek által rögzített hanganyagokkal - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Az idei kiviénekszámlálás biztató eredményeket hozott: az öt évvel ezelőtt még csendes területeknek ma már 50 százalékán hallották a madár jellegzetes - a hímek magas és éles, a tojók mélyebb és érdesebb - hangját. Amellett, hogy a kivik új területeken bukkannak fel, továbbra is jelen vannak a 2016-ban feltérképezett élőhelyeik mindegyikén.



Új-Zélandon számos madár, köztük a kivi is röpképtelen maradt, mivel a szigeteken nem élt szárazföldi emlős ragadozó, amely fenyegetést jelentett volna rá. Az ember által a szigetekre hozott patkányok, hermelinek és kutyák pusztító hatással vannak a kivipopulációkra: a fiókák mindössze 10 százaléka éri el a hathónapos kort, több mint 50 százalékukkal a hermelinek végeznek.



Northland egyike azon maroknyi régióknak, ahol a vadon élő kivik még nagy számban, szabadon kószálhatnak a kerítéssel körülvett, ragadozómentes menedékek védelme nélkül. A madarak védelme azonban állandó erőfeszítést igényel: több tucatnyi közösségi csoport működik, amely csapdába ejti és leöli a ragadozókat, valamint gondoskodik arról, hogy a kutyák se kóboroljanak szabadon.



A helyi kiviénekszámlálás adatai 20 évre nyúlnak vissza. Egyes területeken drasztikusan megnőtt a madarak száma: a Whangarei-kikötő északi oldalán lévő Whangarei Heads területén például 80-ról több mint ezerre nőtt a madarak száma.