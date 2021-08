Tudomány

Rémisztő sárkány lehetett Ausztrália legnagyobb repülő hüllője

Rémisztő sárkány repkedhetett 105 millió éve Ausztrália felett egy új kutatás szerint.



Egy csaknem hétméteres szárnyfesztávolságú pteroszaurusz maradványait tárták fel, mely a kontinens legnagyobb repülő hüllője lehetett. Az újonnan felfedezett faj a Thapunngaka shawi tudományos nevet kapta.



A leleten végzett vizsgálatok eredményét a Journal of Vertebrate Paleontology című tudományos lapban mutatták be.



A pteroszaurusz a mai Queensland állam kietlen vidékeinek nagy részét egykor borító Eromanga-beltenger területén repkedhetett. Dárdaszerű csőrével könnyedén kapta ki a halakat a tengerből - írja a CNN.



A szakértők, köztük Tim Richards, a Queenslandi Egyetem tudósa, egy állkapocs-fosszíliát vizsgáltak, melyet a Richmondtól északnyugatra lévő kőfejtőben talált 2011 júniusában egy Len Shaw nevű aranybányász.



Richards szerint a pteroszaurusz "félelmet keltő szörnyeteg" lehetet, amely akár fiatal dinoszauruszokat is elfogyaszthatott. "Tulajdonképpen csak egy koponya volt hosszú nyakkal, egy pár hosszú szárnyon. Nagyon kegyetlen lehetett" - véli a szakértő.



A faj neve tiszteletadás a richmondi régió őslakosai, a wanamarák előtt, az ő nyelvükön a Thapunngaka tulajdonképpen "lándzsaszájat" jelent, míg a shawi a lelet megtalálója, Len Shaw nevét őrzi - mondta Steve Salisbury, a tanulmány társszerzője.



Az új faj alsó állkapcsán egy hatalmas, csontos taraj található, a tudósok szerint a felső állkapcson is lehetett ilyen. "Ezek a tarajok szerepet játszottak e lények repülési dinamikájában, remélhetőleg a további kutatások határozott választ találnak ezekre a kérdésekre" - mondta Salisbury.



A teljes koponya több mint egy méteres lehetett, az állkapocsban 40 fog sorakozott. Az új faj a pteroszauruszokhoz tartozó anhanguerians csoport tagja. A pteroszauruszok az első gerinces állatok, amelyek erőteljes repülésre voltak képesek - véli Richards.



A pteroszauruszok vékony falú csontjai jórészt üregesek voltak, tehát tökéletesen alkalmazkodtak a repüléshez, de ezek a csontok nem állták ki az évmilliók próbáját. Ezért is különösen ritka egy ilyen fosszília felfedezése.



A leletet a richmondi Kronosaurus Korner múzeumban állították ki.