Komoly gondok adódtak a Nemzetközi Űrállomáson

Komoly gondok adódtak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) csütörtökön a Nauka kutatómodul csatlakozása után: az űrbázis elmozdult a helyéről, miután váratlanul működésbe léptek az orosz egység hajtóművei. Az incidens miatt átütemezik a legénység munkáját, és elhalasztják a Boeing vállalat űrhajójának felbocsátását - közölte az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).



A kazahsztáni Bajkonur űrközpontból nyolc napja felbocsátott Nauka (Tudomány) többfunkciós kutatómodul csütörtökön rendben csatlakozott az ISS-hez, de a dokkolás után váratlanul működésbe léptek a hajtóművei, és ettől az űrállomás elmozdult a helyéről, az űrhajósok pedig egy időre elveszítették az orientációja feletti ellenőrzést. A NASA később közölte, hogy az ISS 45 fokkal elfordult, de az űrhajósok, az amerikai és az orosz irányítóközpont együttműködésével sikerült leállítani a Nauka hajtóműveit, és a Zvezda modul, illetve a Progressz teherűrhajó hajtóműveinek beindításával visszafordítani az ISS-t az eredeti helyzetbe.



Az incidens miatt az ISS legénysége nem került veszélybe, az űrállomás minden rendszere normálisam működik. A NASA szerint egyelőre nem észlelték, hogy károk keletkeztek volna az űrállomáson, a fedélzetén tartózkodó űrhajósok sem tapasztaltak semmi szokatlant, például rázkódást az űrbázison.



Az amerikai űrhivatal később közölte, hogy az eset után másfél órával sem tudja, hogy miért léptek működésbe a Nauka hajtőművei. Reményét fejezte ki, hogy a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal kivizsgálja az esetet, "kulcsfontosságú szerepet vállal a történtek tisztázásában, és abban, hogy mi történik a Nauka modullal".



Az incidens miatt az ISS űrhajósai felfüggesztik a csütörtökre tervbe vett feladatok végrehajtását. A NASA közölte, hogy legalább négy nappal elhalasztja a Boeing vállalat Starliner űrhajójának péntekre tervezett felbocsátását az ISS-re.



A 20 tonnás, 13 méter hosszú orosz űrlabort eredetileg már 2007-ben üzembe akarták helyezni, de műszaki problémák miatt ezt többször el kellett halasztani. Szakértők 2013-ban szennyezést találtak a Nauka üzemanyagrendszerében, amelynek cseréje hosszú és költséges folyamat volt. Az eset nyomán a Nauka többi rendszere is korszerűsítésen vagy javításon esett át.



A Nauka az ISS orosz részének első új modulja 2010 óta. Munkába állításához azonban még számos manőverre lesz szükség, köztük akár 11 űrsétára is, amelyek szeptember elején kezdődhetnek meg.



Az elsősorban kutatási célokat szolgáló Nauka a tervek szerint legénységi szállásként és tárolóként is működik majd, víz- és oxigén-regeneráló készülék, és az orosz legénység számára még egy mosdó van rajta.