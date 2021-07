Tűzlabda

Hatalmas meteor világította meg az eget Norvégia felett - videók

Hatalmas meteort figyeltek meg vasárnapra virradóra Norvégia déli része felett - közölte az NRK norvég közszolgálati televízió és a VG helyi lap. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett rendkívül erős fényjelenségről, illetve hangos zajról. A VG egyik újságírója a jelenséget egy tűzlabdaként írta le, amely az egész eget megvilágította. A meteort helyi idő szerint éjjel 1 óra után észlelték.



Az eseményt nemcsak Norvégia déli részéről, hanem Svédországból is látták.



Szakértők szerint a meteor darabjai az Oslótól nyugatra fekvő térségekben csapódhattak be.



Vegard Lundby, a norvég meteorfigyelő hálózat szóvivője az NRK-nak azt mondta, gőzerővel dolgoznak a tudományos vizsgálatok szempontjából értékes darabok felkutatásán.



A meteor tömege egyelőre ismeretlen, de a szemtanúk beszámolói jelentős méretekre engednek következtetni. Egyes becslések alapján az objektum akár több tucat kilogrammos is lehetett. A szakértők azt feltételezik, hogy a meteor a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövezetből érkezett.