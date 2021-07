Tudomány

Az utolsó babiloni uralkodó idejéből származó ékírásos feliratra bukkantak Szaúd-Arábiában

A felirat teteje Nabú-naid uralkodót ábrázolja kezében jogarral, mellette egy kígyó, egy virág és a hold képe is látható, ezeknek a szimbólumoknak vallási jelentőséget tulajdonítanak. 2021.07.23 11:57 MTI

Az utolsó babiloni uralkodó idejéből származó ékírásos feliratra bukkantak Szaúd-Arábiában - adta hírül a Live Science tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A Nabú-naid király (i.e.556-539) nevében írt 2550 éves feliratot egy bazaltkőbe vésve találták Szaúd-Arábia északi részén, a Hail térségben lévő al-Haitban. Ez a leghosszabb ilyen felirat, amelyre az Arab-félszigeten lévő királyságban bukkantak - közölte a szaúdi idegenforgalmi és örökségvédelmi tanács.



A felirat teteje Nabú-naid uralkodót ábrázolja kezében jogarral, mellette egy kígyó, egy virág és a hold képe is látható, ezeknek a szimbólumoknak vallási jelentőséget tulajdonítanak.



Alattuk egy mintegy 26 soros ékírásos szöveg, amelyet a szakemberek most próbálnak megfejteni.



Al-Hait az ókorban Fadak néven volt ismert, a térségben találtak több ókori műemléket, köztük egy erőd maradványait.



A babiloni birodalom a Perzsa-öbötől a Földközi-tengerig nyúlt, Nabú-naid uralkodása kezdetén meghódította a mai Szaúd-Arábia egy részét is, és és egy ideig az ottani Tajma városában élt.