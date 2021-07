Természetvédelem

Lekerült a veszélyben lévő világörökségi helyszínek listájáról a Salonga Nemzeti Park

A helyi vadvilág rendszeres monitorozása azt mutatja, hogy a bonobók populációi stabilak és az erdei elefántok populációja is lassú növekedésnek indult.

Lekerült a veszélyben lévő világörökségi helyszínek listájáról a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Salonga Nemzeti Park a megóvására tett erőfeszítéseknek köszönhetően.



Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Oktatási Szervezetének (UNESCO) jelenleg online ülésező világörökségi bizottsága hétfőn hozta meg döntését a Kongó-medencében fekvő területtel kapcsolatban - olvasható az UNESCO honlapján.



A bizottság üdvözölte, hogy a területet érintő olajkutatási engedélyeket érvénytelenítették, és a jövőben ezekre a régiókra vonatkozóan nem is fognak újabb engedélyeket értékesíteni. Emellett a park igazgatásában is jelentős változások történtek, különös tekintettel az orvvadászat elleni intézkedésekre.



A helyi vadvilág rendszeres monitorozása azt mutatja, hogy a bonobók populációi stabilak és az erdei elefántok populációja is lassú növekedésnek indult.



A Salonga Nemzeti Park 1984-ben került fel az UNESCO Világörökség Listájára és 1999-ben sorolták be a veszélyben lévő helyszínek közé. Ez a nemzeti park Afrika legnagyobb trópusi esőerdő borította természetvédelmi területe. Számos őshonos veszélyeztetett faj, köztük a bonobó, a kongói páva, az erdei elefánt és a páncélos krokodil élőhelye.