A hosszú Covid-19 több mint kétszáz tünetét azonosították kutatók

203 tünetet azonosítottak, közülük a leggyakoribb a fáradtság, a fizikális, mentális megerőltetés utáni egészségállapot rosszabbodás és az agyköd volt. 2021.07.15 18:23 MTI

A hosszú Covid-19 több mint 200 tünetét azonosították kutatók a betegségről készített eddig legnagyobb nemzetközi tanulmányban, amelyet a The Lancet című orvostudományi folyóirat EClinical Medicine szakfolyóiratában tettek közzé.



Az új koronavírus-fertőzés hosszútávú következményeinek számtalan tünete kiterjed a test tíz szervrendszerére, és a tünetek egyharmada legalább hat hónapig gyötri a betegeket - mutatták ki a kutatók. A szakemberek szűrési programokat sürgetnek annak megértésére, hogy hány embert érinthetnek a hosszútávú követkemények, és az érintetteknek milyen segítségre van szükségük - olvasható a The Guardian brit napilap honlapján.



A kutatásban 56 országból 3762 olyan embert kérdeztek ki, akiknél igazolták vagy feltételezték a hosszú Covidot-19-et. 203 tünetet azonosítottak, közülük a leggyakoribb a fáradtság, a fizikális, mentális megerőltetés utáni egészségállapot rosszabbodás és az agyköd volt.



A tünetek között azonosították a vizuális hallucinációt, a remegést, a viszkető bőrt, a menstruációs ciklus megváltozását, a szexuális diszfunkciót, a szívdobogást, a vizelettartási problémákat, az övsömört, az emlékezetvesztést, látási problémákat, hasmenést és a fülzúgást.



"A poszt-Covid klinikák az Egyesült királyságban a légzési rehabilitációra összpontosítanak. Igaz, hogy sok ember küzd légzési zavarokkal, de számos más problémájuk és más típusú tüneteik is vannak, amelyeket a klinikákon holisztikus megközelítéssel kellene kezelni" - idézte a brit lap Athena Akramit, a University College London kutatóját, a tanulmány egyik vezetőszerzőjét.



"Több tízezer ember szenvedhet csendben Covid-19-ben, nem tudván, hogy tüneteik a betegséggel függenek össze" - tette hozzá a kutató, aki maga is szenved a következményektől, 16 hónappal az után, hogy megfertőződött a koronavírussal.



A megkérdezett betegek közül 2454 mondta azt, hogy tünetei hat hónapnál hosszabban tartottak, és hét hónap alatt átlag 13,8 tünet lépett fel náluk.