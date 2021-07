Tudomány

Megkapta az engedélyt Jeff Bezos cége, hogy embereket juttasson a világűrbe

Megkapta az amerikai kormány engedélyét Jeff Bezos űripari vállalata, a Blue Origin, hogy embereket juttasson a világűrbe, köztük magát az amerikai milliárdost is.



Az Amazon alapítója egy hét múlva, július 20-án, az Apollo-11 Holdra szállásának napján indul a világűrbe a New Shepard nevű űrhajóval fivére, egy 82 éves volt pilótanő és egy jótékonysági árverés nyertese társaságában. Ez lesz a Blue Origin űrhajójának első indulása utasokkal.



Az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) hétfőn adta ki a szükséges engedélyt, amely egész augusztusra érvényes.



Richard Branson angol milliárdos vasárnap a Virgin Galatic fedélzetén járt a világűr peremén. Az Új-Mexikóból hatfős személyzettel indult űrhajó nagyjából 86 kilométeres magasságba ért el, az emberek néhány percig érezték a súlytalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe. Az egész út a felszállástól a landolásig nagyjából egy órán át tartott.



A Blue Origin űrhajója mintegy 100 kilométer magasra repíti legénységét, majd visszatér a Földre.



A New Shepard, amely mintegy háromszor magasabb, mint egy Boeing-747-es repülőgép, hat embert képes szállítani, az űrkapszula a legnagyobb, amelyet valaha a világűrben használtak.